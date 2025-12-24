婚戒藏襪裡！禾浩辰下跪套牢吳品潔 女方甜喊：認養成功
恭喜！藝人禾浩辰向交往2年多的女友吳品潔求婚成功，他也在社群平台上分享鑽戒照，寫下「SHE SAID YES」，獲得親友、網友們留言祝福。女方也開心轉發，表示「認養成功」，甜蜜互動閃瞎不少人。
藝人禾浩辰在2023年8月大方認愛吳品潔，至今兩人已交往超過2年，雖然雙方兩人鮮少在社群平台曬愛，但仍不時分享生活片段，展現兩人間的穩定感情。２人也邁入人生下一階段，禾浩辰今（24）日驚喜曬出鑽戒照片，表示「SHE SAID YES」，正式宣告與吳品潔步入人生下一階段。
禾浩辰求婚吳品潔，女方也轉發貼文表示「認養成功」。圖／翻攝自吳品潔、禾浩辰＠IG
禾浩辰還透露當下他是把婚戒藏在襪子裡，稱是「藏戒指的好地方」，不忘表現自己幽默的一面，讓粉絲們都笑翻「真的大恭喜」、「戒指也太會藏了吧」。
禾浩辰透露當下把婚戒藏在襪子。圖／翻攝自禾浩辰＠IG
該篇貼文下也充滿親友們的祝福，像是蔡昌憲就喊話禾浩辰「爽啦，我兄弟要來一起當人夫囉」，另外九把刀、李唯楓、李玉璽、棒棒堂威廉等藝人也留言恭喜。
責任編輯／陳俊宇
