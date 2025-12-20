婚禮今晚登場！金宇彬、申敏兒浪漫婚紗照曝光 雪地甜笑超夢幻

南韓演員金宇彬與申敏兒愛情長跑10年，是演藝圈公認的模範情侶，如今戀情終於修成正果，上月公布結婚好消息，婚禮也即將於今（20）日晚間在首爾中區新羅酒店舉行，雖然是僅邀親朋好友出席的低調婚禮，不過經紀公司也曝光兩人絕美婚紗照，讓網友直呼「真的太浪漫了」！

在婚禮前夕，兩人所屬經紀公司AM娛樂於社群平台搶先曬出婚紗照，照片中夫妻倆於雪地中回眸一笑，氛圍既溫暖又甜蜜，洋溢著滿滿幸福感。經紀公司也寫道，「演員金宇彬和申敏兒今天要結婚了，深深地感謝你們給予這對夫婦溫暖的祝福和堅定不移的支持，兩位演員都期待未來繼續在作品中展現最佳演出，以此回報你們的愛」。

廣告 廣告

今天婚禮將由新郎好友李光洙擔任司儀，金宇彬原本也計劃邀請同樣擁有多年好交情的EXO成員都敬秀演唱婚禮祝歌，不過由於強碰MMA頒獎典禮（Melon Music Awards），最終確定無法出席。此外，夫妻倆在婚前仍展現愛心，AM娛樂證實，兩人在今年底捐出3億韓元（約640萬元台幣）給首爾峨山醫院、燒燙傷基金會及援助機構，延續長年以來不斷投入公益的習慣。

回顧兩人戀情，金宇彬與申敏兒2015年因拍攝廣告初識，隨後漸漸擦出火花順利交往，不料金宇彬在2017年傳出罹患鼻咽癌，被迫暫停演藝事業專心治療，在此期間女友申敏兒不離不棄陪伴抗癌，甚至減少自己的工作，與他一同度過罹癌低潮期，兩人在經過多年陪伴與生死關卡後，更加堅定彼此的關係，如今決定與對方共同度過人生的下半場，也令大批粉絲感到欣慰，紛紛送上祝福。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

金宇彬、申敏兒交往10年宣布結婚了！攜手度過抗癌時期 婚禮在年底

《黑暗榮耀》編劇新作開播！ 宋慧喬驚喜客串 神顏值掀討論

《黑暗榮耀》編劇金銀淑新劇！金宇彬、秀智「虐戀CP」二搭浪漫喜劇