婚禮倒數卻收不到聘金？ 她卡在「66萬承諾」 網勸：別急著嫁

該名女網友在網路論壇Dcard上發文表示，今年男友與其家人來提親時，雙方相談甚歡，也明確談妥聘金金額為66萬元，家長們當下皆表示認同。由於男友父母長期旅居海外，雙方原先約定會在明年一月婚禮前提前完成轉帳，避免臨近婚期產生跨國匯款的不確定性。

然而隨著婚禮逼近，情況卻出現變化。原PO透露如今距離婚禮不到三週，男方家人卻不斷以「之後再說」、「明年一月再轉」為由拖延，讓她感到相當不被尊重。男友雖曾提醒父母，但狀況仍未改善，聘金始終沒有著落。

▼原PO透露原本雙方家庭已達成共識的66萬元聘金，在婚禮前卻一再被延後。（示意圖／取自Unsplash）

她進一步說明，目前台灣的婚禮費用由自己負責，海外場則由男友支付，兩邊開銷幾乎都已結清。兩人同樣在國外工作，聘金是在提親時就白紙黑字談好的內容，雙方家庭經濟條件也都屬於小康以上，平時一年出國旅遊的花費甚至超過66萬元，這樣的拖延讓她心裡相當不是滋味，也開始思考未來該如何面對準公婆。貼文曝光後，不少網友直接點出可能的心態，「就是想拖著拖著拖到妳跑不掉，就可以順理成章不用給」、「聘金延遲，嫁妝也延遲，就這樣」、「趁這個機會不要結了，感覺之後更多怪事發生」、「你男友家就是拿不出這筆錢，還在湊啦」、「那一定男友有問題趕快分手比較好」、「延遲不給，婚禮就停滯不要有進度」。

▼不少人認為聘金金額本身或許不是重點，但「說好卻做不到」才是關鍵。（示意圖／取自Pexels）

也有較為折衷的建議出現，「儀式可以先辦，但登記再緩緩」、「如果婚禮退掉或延期一定要賠錢，我猜男方想用婚禮禮金來當聘金，建議就是婚禮照常辦但先不登記，待聘金補上後 (確認資金來源非信貸)，再去登記」、「那妳就先不要買新車+付裝潢費，等收到了再提供嫁妝」。

（封面示意圖／取自Unsplash）

