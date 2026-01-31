婚禮倒數！孫協志澄清「一定會邀媽媽」 曝王仁甫不出席原因

藝人孫協志和夏宇童將在2月14日舉行婚禮。31日孫協志參加電玩活動，對於母親孫麗鈞日前在演藝工會尾牙稱沒有受邀參加婚宴，澄清一定會邀請母親，「就是雙方的家長都會邀請。」但過年是否會回高雄老家尚未確定。

孫協志分享目前婚禮籌備進度順利，一切都以夏宇童的想法為主，「我希望所有東西（指婚禮細節）都是宇童喜歡的。」相當寵妻，但目前2人沒有特別規劃去蜜月旅行。

在 Instagram 查看這則貼文 夏宇童Ariel（@sha_ariel）分享的貼文

談到5566團員們是否會在婚禮當天合體？孫協志表示王仁甫先前就安排好家族旅遊，所以不會參加，「仁甫很早就已經確定不會來，他那時候不在台灣，因為他很早就安排好跟家人出國了」。

