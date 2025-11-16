婚禮倒數一小時變命案！她遭未婚夫鐵棍猛擊頭部身亡 只因爭吵婚服與金錢

索妮與薩贊．卡格納．巴拉亞（Sajan Khagna Baraiya）原訂於16日晚間舉行婚禮，相關儀式已於前一日完成。（圖／翻攝自The Indian Express）

印度古吉拉特邦（Gujarat）巴夫那加爾市（Bhavnagar）於11月16日發生一起重大命案。22歲女子索妮．希瑪特．拉索德（Soni Himmat Rathod）在婚禮舉行前一小時，遭其26歲未婚夫薩贊．卡格納．巴拉亞（Sajan Khagna Baraiya）在家中持鐵棍攻擊並撞擊牆面，當場傷重不治。目前嫌犯已逃逸，警方正全力追緝。

根據《印度快報》（The Indian Express）與《新德里電視台新聞網》（NDTV）的報導，命案地點位於普拉布達斯湖區（Prabhudas Lake）附近的特克里圓環（Tekri Chowk）一帶。警方指出，當日上午，巴拉亞前往索妮娘家，與她因婚禮服飾（傳統沙麗）與金錢問題發生爭執，爭吵升級後，他疑似情緒失控，先以鐵棍多次擊打索妮頭部，再將其頭部猛力撞牆，導致她當場死亡。嫌犯犯案後破壞屋內物品，並迅速離開現場。

廣告 廣告

根據巴夫那加爾市副警監亞爾．亞爾．辛格爾（R. R. Singhal）說法，兩人已交往一年半左右，期間曾同居，儘管雙方家人一度反對，最終仍在社區協調下同意婚事。部分婚禮儀式已於前一日完成，婚禮原定於16日當晚舉行。

辛格爾表示：「儘管家人反對，兩人已一起生活超過一年。婚禮原訂昨天舉行，但就在當日早上，雙方為沙麗與金錢爭吵，最終釀成悲劇。」警方指出，嫌犯逃逸後，索妮家人報警，甘迦利亞警局（Gangajaliya Police Station）人員到場，確認索妮已無生命跡象，並將遺體送交法醫解剖。

目前警方已針對此案另立命案調查，並表示嫌犯巴拉亞過去亦涉及多起案件，包括殺人未遂、搶劫與傷害罪。此外，當地消息人士透露，案發當日巴拉亞也曾與鄰居發生爭執，並遭對方提告，警方正在調閱相關資料比對處理中。

警方表示，甘迦利亞警局與地方犯罪調查小組（Local Crime Branch）已展開協同搜索行動，持續追緝巴拉亞下落。當局也呼籲知情民眾提供線索，協助儘早將嫌犯緝捕歸案。

案發地點位於印度古吉拉特邦巴夫那加爾市（Bhavnagar, Gujarat）普拉布達斯湖區（Prabhudas Lake）一帶，婚禮原訂於11月16日舉行。（圖／翻攝自X，Sanj Samachar）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

400人白排隊！大氣系預測失準又放鳥「傳明分批發放」 地理系神救援補發300杯飲料

館長認手機藏私片！他直播自清爆哭「我是受害者」 反控前員工設局勒索：他們就是為了錢

向太突拋遺囑震撼彈「二代全OUT」！她改遺囑 郭碧婷傳遭排除繼承名單