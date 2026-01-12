婚禮倒數！Lulu坦言「越來越緊張」 甜曝和陳漢典「夫妻情趣」
Lulu黃路梓茵日前現身高雄夢時代，擔任肌膚管理中心一日店長，分享自己的肌膚管理之道。而她和老公陳漢典的盛大婚宴距離不到一個月，Lulu也吐露了緊張心情。
Lulu和陳漢典即將在25日於台北文華東方酒店舉辦婚宴，隨著大喜之日接近，Lulu坦言，內心越來越緊張：「主持三金典禮，我只要把表演做好就好了，可是婚禮的每個賓客，都是我們逐一傳訊息、打電話邀請的，很多細節要照顧到，希望大家都可以很開心。」
不過越是如此，她越提醒自己要讓肌膚維持在日常狀態，談起肌膚管理之道，Lulu首重卸妝，還大方分享，每天晚上要敷臉時，就會揪老公陳漢典一起：「我們住一起，他會用我的保養品，出國、出外景的時候，我就連他的份一起帶，要美一起美，要帥一起帥！」
至於老公陳漢典的膚況，Lulu說：「我都會幫他加強粉刺清除的部分，因為大直男真的比較大而化之，之前我看他家的保養品都太簡單了，就告訴他該怎麼弄，不得不說他這一年皮膚真的有越來越好，有時候我們卸完妝互相稱讚對方，都是真心的稱讚、有一說一，不是為了求生存。」
Lulu也回憶起，青春期飽受痘痘困擾：「學生時代都在念書，根本來不及顧『面子』，也沒錢去做臉，只能用去角質的洗面乳洗臉、去角質、用手擠痘痘、貼痘痘貼，再嚴重一點就是去皮膚科拿藥。現在有了肌膚管理中心，結合專業儀器與精準配方，以數據和科學重新定義保養旅程，真正做到肌膚管理，而不是只有單純的保養而已。」
而她近來常被問到美麗進化之道，Lulu說：「最近可能是因為結婚吧！我覺得心理穩定了之後會影響生理，就會從內而外散發出所謂『新娘的光芒』，哈哈！所以，心裡有愛，各方面散發出來的氣息都會是好的，就會變美啊！」
