婚禮倒數1個月！Lulu 4字揭婚紗風格 最新籌備進度曝

Lulu、陳漢典將在明年1月舉行婚禮。（圖／記者沈芳宇攝）





藝人陳漢典、Lulu（黃路梓茵）今年10月完成結婚登記，預計將於明年1月舉行婚禮，夫妻倆今（12）日出席公益記者會，宣布選用喜憨兒x幾米「完美小孩」作為婚宴喜餅，以實際行動支持公益。在婚禮倒數一個月之際，兩人也大方分享婚禮籌備進度。

Lulu與陳漢典預計於明年1月舉行婚宴，談及婚禮籌備進度，Lulu笑說：「就是一路緊張，雖然現在才五五六六，但每一天都會往前一點」，陳漢典也說：「後面進度條應該會跑比較快」，整體將會十分順利，兩人先前還到日本拍攝婚紗，將陸續分享一系列照片，至於伴郎伴娘人選，兩人證實已有找好人選但尚未確認，但Lulu希望「盡可能越少越好」，陳漢典則表示要找「不會怕的朋友」，擔心有些人答應後又反悔。

Lulu、陳漢典甜蜜亮相揭婚宴籌備進度。（圖／記者沈芳宇攝）

Lulu透露，婚宴預計席開40至80桌，但仍需看賓客回覆狀況，「我們不能講太滿，有人會說『對不起我那天要接尾牙』所以大概四十到八十桌的範圍。我們不能把話講死，怕人氣低落。」至於婚紗風格，Lulu則大方公開會是「風情萬種」的風格，「各種面向都有，有耍美不落人後的，也有可愛的」，陳漢典也甜誇老婆集「火辣、性感、漂亮、可愛」於一身。

談及婚後私下稱呼，陳漢典則說，「就是老公老婆啊，或是老同事啊，也會直接叫 Lulu、梓茵」，接著更自爆曾嘗試叫 Lulu「梓寶」，但最後發現實在行不通，才索性放棄，Lulu也在一旁直呼：「好怪喔！」夫妻倆互動甜蜜有趣。



