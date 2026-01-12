婚禮倒數2周！Lulu親吐「待嫁新娘真實心聲」 跟老公常做這件事

Lulu黃路梓茵11日出席一日店長活動。（薇佳提供）

距離婚禮不到半個月，黃路梓茵（Lulu）11日現身高雄夢時代，擔任全台首間「薇佳肌膚管理中心」一日店長，透露自己的肌膚管理之道首重卸妝；也大方表示每天晚上要敷臉時，就會揪老公陳漢典一起：「我們住一起，他會用我的保養品，出國、出外景的時候，我就連他的份一起帶，要美一起美，要帥一起帥！」

Lulu說，她的日常保養很簡單，關鍵就是「卸妝卸乾淨、洗臉洗乾淨」，早期曾經歷「連續工作一兩天沒睡，必須馬上閉起眼睛，不然會死掉」的累，她才沒卸妝就去睡覺；近年就算真的很累，「我可以不洗澡、不洗頭，鋪著毛巾上床，但是我一定會把卸妝做完才暈倒（睡著），因為唯有把妝卸乾淨、臉洗乾淨，皮膚才吃得進去保養品」。

徐小可（左）擔任主持人，跟Lulu一同互動。（薇佳提供）

至於老公陳漢典的膚況，Lulu說：「我都會幫他加強粉刺清除的部分，因為大直男真的比較大而化之，之前我看他家的保養品都太簡單了，就告訴他該怎麼弄，不得不說他這一年皮膚真的有越來越好，有時候我們卸完妝互相稱讚對方，都是真心的稱讚、有一說一，不是為了求生存。」

越接近婚禮大喜之日，Lulu坦言內心越來越緊張：「主持三金典禮，我只要把表演做好就好了，可是婚禮的每個賓客，都是我們逐一傳訊息、打電話邀請的，很多細節要照顧到，希望大家都可以很開心。」

