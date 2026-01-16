婚禮倒數9天！Lulu、陳漢典安排座位藏暖心巧思 小S僅禮金到

藝人Lulu與陳漢典即將在25日盛大舉辦婚宴，小倆口16日和曾莞婷、楊銘威、黃偉晉及風田一同出席節目《明星製作公司》記者會。婚禮倒數9天，不免被問到目前籌備的進度，兩人除了透露在幫賓客排位置下足苦心外，Lulu也提到，原本真的有想找曾莞婷擔任伴娘，但最後因找不到匹配的伴郎而作罷。

藝人Lulu與陳漢典即將在25日盛大舉辦婚宴。（圖／記者 楊進明 攝）

Lulu和曾莞婷因合作節目私下培養出好交情，今天凌晨才從韓國出外景回來的兩人被爆料，喝了酒後在韓國街頭「相擁而泣」。Lulu笑說，她當時抱著曾莞婷真情流露告白對方：「我真的很愛莞婷姐」邊說還邊流淚。Lulu感性表示：「因為我本來自己就是姐姐嘛，莞婷姐就很像我另外一世的姐姐，對我很好，我們在這一世用這樣的身份相遇，很謝謝她很愛她。」

Lulu（左4）和曾莞婷（左3）因合作節目《明星製作公司》私下培養出好交情。（圖／記者 伍映澄 攝）

談及即將到來的婚禮，Lulu透露，節目的夥伴們都會坐在同一桌，曾莞婷被問到打算包多少禮金，打趣回：「她都有憲哥那兩百萬，她還在乎我的錢嗎？」她笑說，Lulu原本真的有打算找她當伴娘，但找不到匹配她的伴郎，只好作罷，不過還是有安排她抽捧花，Lulu則打趣說：「沒有伴娘漂亮過新娘！」

Lulu、陳漢典小倆口也透露，這次為了幫600多名賓客安排座位，可說是下足苦心，「因為我們座位有限，很多人是一個人來的，我們都會跟他說，你不用擔心旁邊會排你認識的人。」還一個一個傳訊通知，相當有心。而主桌除了擔任證婚人的吳宗憲外，還有王偉忠等大前輩。至於大家相當好奇小S當天會不會到場？陳漢典則透露，有特別去詢問過，「禮金會到！謝謝S姐的祝福。」

Lulu、陳漢典透露，這次為了幫600多名賓客安排座位，可說是下足苦心。（圖／記者 楊進明 攝）

