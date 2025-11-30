婚禮再等等／女星婚期慘撞疫情一延再延 喜帖重印3次還收2次紅包

林逸欣和科技業老公Tony的婚禮因疫情延宕了兩次。（本刊資料照）

陳柏霖原訂今年底娶回愛情長跑13年的女友庭瑄，還計劃在紐西蘭舉辦小型婚宴，希望在親友的見證下，步入婚姻殿堂，但因閃兵一案，不得不將婚禮延期。而因事出突然延後婚宴的人不少，如林逸欣、陳大天及胡宇威。

林逸欣和科技業老公Tony於2021年登記結婚，但兩人的婚禮因疫情延宕了兩次，由於延遲時間長，喜帖重印了3次，甚至有賓客包了2次紅包，最終在2025年8月2日補辦婚宴。

陳大天求婚女友劉樸成功，兩人婚事因閃兵一案而延遲。（翻攝自陳大天臉書）

陳大天今年1月向女友劉樸求婚成功，兩人原計劃在交往紀念日8月25日登記結婚，後因劉樸安排了出國遊學一個月而暫時延期，沒想到又遇上了陳大天閃兵事件，不得不延期。

胡宇威和陳庭妮已於2023年登記結婚，兩人想辦戶外婚禮卻始終找不到合適的場地。（三立提供）

胡宇威和陳庭妮交往8年才公開戀情，兩人於2022年宣布訂婚，2023年在紐約登記結婚，因為想辦戶外婚禮，但始終找不到適合的場地而延遲，導致計畫歸零重新開始。

