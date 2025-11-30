婚禮再等等／獨家！閃兵壞好事 陳柏霖、庭瑄紐西蘭婚禮延期
陳柏霖原訂今年底在紐西蘭舉辦小型婚宴，迎娶愛情長跑13年的庭瑄，但因涉入閃兵案，只能暫緩計畫。據本刊接獲線報，陳柏霖最近很心煩，不只等待閃兵案後續，原本排定的婚禮計畫也得延遲，他一一打電話向家人、好友及相關廠商說明，只是這一延要延到何時，暫時不得而知。
本刊曾於7月獨家報導陳柏霖於今年上半年在紐西蘭向小他6歲的庭瑄求婚成功，將於年底在兩人最愛的紐西蘭小鎮舉辦婚宴。為了在親戚、好友的見證下完成終身大事，陳柏霖豪邁稱預算無上限，只求給「準老婆」庭瑄一個獨一無二的美麗回憶，而且多年好友桂綸鎂、房祖名等人，都在婚禮嘉賓名單內。
餐館怕怕 隔海探消息
沒想到陳柏霖10月陷入閃兵案，他認了「年少時做出了取巧荒謬的選擇。」遭檢方求刑2年8個月，有律師指出檢方此舉，就是想讓陳柏霖及其他閃兵藝人如修杰楷、張書偉、謝坤達及廖允杰等人被關，不給予緩刑空間，這無疑對他的演藝之路是重大打擊，也讓人生大事因此順延。
閃兵事件讓陳柏霖的工作暫緩，婚禮也得延後，他親自告知雙方的親戚好友，以及食宿、交通等相關廠商「一切順延」。據了解，紐西蘭當地餐廳業者並不認識陳柏霖，四處打聽婚禮到底要延期到何時，加上目前他也沒提出具體的時間，因此透過朋友關係，在台打聽他的消息，此舉等同確認了陳柏霖與庭瑄原先計畫年底在紐西蘭舉辦婚宴的事實。
人氣爆棚 年收破5億
陳柏霖因拍攝電影《藍色大門》而走紅，以清新、陽光的模樣成了新一代電影小生，邀約不斷，在兩岸三地與日、韓等地走紅，之後返台演出偶像劇《我可能不會愛你》中的「大仁哥」，更是人氣爆棚，再度翻紅，除影視、戲劇頻找上門，也是廣告寵兒，曾被公開年度收入達新台幣5.5億元！以他17歲出道至今的財富累積，已然是財富自由的億萬身價。
陳柏霖在感情方面相當專一，和庭瑄交往後，面對外界態度轉趨低調，細心守護著女方。兩人因2012年合作電影《變身》擦出火花，2020年被拍到同居，細水長流地經營彼此的關係，庭瑄也默默守候在陳柏霖身邊，期待著成為「陳太太」的一天到來。
更多鏡週刊報導
婚禮再等等／獨家！閃兵壞好事 陳柏霖、庭瑄紐西蘭婚禮延期
落跑被抓包／獨家！請病假跑去約會 施柏宇延誤拍戲惹怒劇組
得獎不敵收視率／獨家！缺席金鐘領獎有內情 方念華《看板人物》收攤
其他人也在看
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 1 天前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 21 小時前
邱澤、許瑋甯「愛兒Ian」正面照曝！繼承爸媽神顏萌翻
（記者蔡函錚／綜合報導）邱澤與許瑋甯28日晚間於台北文華東方酒店補辦婚宴，吸引大批星友到場，宴席規模盛大，現場 […]引新聞 ・ 1 天前
李安現身許瑋甯、邱澤婚禮！模仿新娘跳舞 超可愛畫面曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人邱澤與許瑋甯28日於台北文華東方酒店補辦婚宴。當晚嘉賓包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、林心如、霍建華等大咖都現身祝福...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 7 小時前
請李多慧拍影片開箱！業者賴帳沒給錢挨告 法院判決曝光她「代言價碼」
人氣啦啦隊員李多慧，以姣好身材、甜美笑容與親民性格圈粉無數，隨著李多慧人氣水漲船高，代言身價也被瘋傳超過百萬，不過，近期與李多慧合作的業者「開拓娛樂」，因未支付代言費及酬勞，被李多慧的顧問公司告上法院，李多慧的工作報酬價碼也曝光。據悉，李多慧拍攝限時動態、影片，應給付報酬20萬元、16萬元，但因遲遲未收到酬勞，遭提告求償包含違約金12萬6000元等，共計49萬6000元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
沒去許瑋甯邱澤婚禮！楊丞琳「現蹤近況」曝 昔退追她IG爆閨密情變
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，不過曾是「華岡五人幫」之一的楊丞琳卻未出席，她近來陪伴老公李榮浩前往澳洲巡演，更搖身「暗黑燈光師」，滿臉通紅地看著老公演出，猶如少女般甜蜜害羞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願EBC東森娛樂 ・ 7 小時前
陳揮文告別19年《飛碟晚餐》！鬆口「被離職」內幕 未來規劃曝光
熱播19年的廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，消息一出，許多粉絲大為震驚。主持人陳揮文向聽眾告別後，今（29）日深夜1時許親自吐露內幕，表示自己不是主動離職，而是「被離職」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「小胖老師」袁惟仁緊急送醫原因曝光 好友急找人認失聯！妻陸元琪、兒子回應了
知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（29日）下午疑因身體不適，緊急送院治療，傳出因為發燒被緊急送醫治療，但詳細病情仍有待進一步釐清。對此，前妻陸元琪、兒子袁義也做出回應了。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前