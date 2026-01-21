婚禮前一天遭藝人放鳥表演！新人怒控經紀公司毀約失信

根據爆料公社網友披露，該起事件始於去年10月，當事人與某藝人經紀公司簽訂演出合約，約定藝人將於1月17日婚宴現場演唱4首歌曲，總時長45分鐘，並包含與賓客拍照互動環節。

雙方談妥細節後，新人依約支付訂金與尾款，並配合藝人需求安排音響、耳返等專業設備。婚禮籌備期間，婚顧提供飯店路線與安全動線，新人也提交表演歌單，經紀人均已確認接收。

然而去年12月30日，經紀人突然以藝人拍戲行程為由，要求調整演出時間或取消演出。原訂晚間7點半進場、8點15分離開的安排，最終協調為7點20分前離場，新人為顧全大局同意配合。

婚禮前三天，婚顧傳送完整流程表後，經紀人卻無任何回應。直至婚禮前一天早上，新人接獲婚顧通知，經紀人表示因拍戲行程提前，藝人確定無法出席表演。此舉讓準新人措手不及，已租妥的設備無法退訂，違約金無人承擔，更無時間尋找同等級歌手替補。

當事人表示，經紀人強調合約未載明取消須賠償條款，僅口頭承諾支付總價一成作為補償。然而婚禮結束至今，相關款項仍未到位。

新人質疑時值尾牙旺季，經紀公司可能因其他公司開價更高而選擇毀約，不確定藝人本人是否知情此事。對於此次爭議，記者嘗試聯繫藝人經紀人了解情況，截至目前尚未獲得回應。這起事件凸顯演藝經紀合約的規範問題，以及消費者權益保障的重要性。

