婚禮前1天突放鳥？王識賢遭爆臨時取消演出 新人崩潰：一生一次婚禮被毀

影視歌三棲的「金曲歌王」王識賢，從早期經典劇集《意難忘》《夜市人生》到近期電影《角頭》系列，吸引一票粉絲多年相隨，更是尾牙與商演市場寵兒。近日卻有剛完婚的新娘在網路發文控訴，指稱婚宴被王識賢放鴿子，一生一次的喜宴就這樣被毀了，讓新人崩潰直呼遇到大雷！

據爆料內容指出，準新人與婚顧去年10月初向王識賢經紀人，也就是其結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華）聯繫，希望邀請王識賢1月中旬出席婚宴演唱，加上拍照約45分鐘，雙方當場簽約，會在婚宴前一週付出尾款。

新人體諒拍戲行程 為偶像提解決縮時方案

準新人於12月底開始和王識賢這邊密切聯繫細節，得知時間與拍戲撞期，王識賢得在晚上9點抵達台中棒球場，因此婚宴演出必須取消或改變行程，新人還體諒提出「唱酬不打折、可提早離開」等方案。

原以為一切定案，怎料卻在婚禮前一天早上，經紀人突傳訊息告知因拍戲時間調整「無法到場」，讓一生一次的婚禮瞬間亂套，新人徹底崩潰，不但演唱需要的音響都已租好，時間太臨時也找不到其他歌手替補。

一生一次的婚宴整個被打亂不說，事後向經紀人要求違約金，卻得到「合約上沒有提到取消要賠這件事」，弄很久才談妥願賠償唱酬1成給新人，讓新人氣到在網路發文，質疑王識賢的誠信度與經紀人的專業。

經紀人喊冤「從沒簽過約」！王識賢完全不知情 公關公司坦承誤會

面對放鳥指控，王識賢經紀人小芸迅速做出回應，她強調：「這場活動確實有人來詢問，但第一時間我們因為檔期配合不上，就已經回絕掉了！」她進一步澄清，團隊從未簽署該份合約，簽約的公司也非王識賢所屬，甚至連訂金匯給誰都不知道，「我們也很想知道，到底誰讓這件事演變成這樣？」

最後負責聯繫的公關公司也回應：「一切是誤會，一開始就被拒絕，藝人完全不知情。」主角新郎倌也表達歉意，下架爆料文章。



