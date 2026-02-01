婚禮包6600被酸全場最少！嘻小瓜私訊Lulu道歉 她深夜透露心情

Lulu為嘻小瓜的紅包亂緩頰。翻攝自kuakua_0629、sunnygirl800424 IG



明星夫妻「Lulu」黃路梓茵與陳漢典上月底舉辦盛大婚宴，席開70桌廣邀藝人好友顯示好人緣，而藝人嘻小瓜（謝紹宸）近日釋出當天出席的「逗趣」短影片說出自己的紅包數，卻被網友羞辱「全場包最少」引起討論。對此，Lulu於31日深夜釋出與嘻小瓜私下對話紀錄，透露自己的心情。

嘻小瓜近日釋出參加Lulu和陳漢典婚宴的短影片，提到自己禮金包了吉利的6600元，被網友拿其他藝人做比較，羞辱他「全場包最少還敢說」，嘻小瓜為此也站出來為自己說話，並公開自己向Lulu道歉，表示如果金額失禮，他願意追加。

對於紅包禮金鬧這麼一齣，Lulu在IG限動回應說，「我跟漢典從來最介意的就是朋友之間的情誼。每一個紅包承載的都是他們給我們的祝福。婚禮本來就是一場開心的盛宴。每一位能來的、不能來的朋友我們都很珍惜。我們不想要任何一個朋友受到傷害，這完全太鬧了。這也是為什麼我們要分享S姐給我們的祝福。再一次地謝謝所有給我們這麼多愛的朋友。」

Lulu同時也公開她與嘻小瓜的私訊對話，她對嘻小瓜說，「我們都很愛你，錢多錢少根本不是重點，而且6600很多了好嗎？」表示自己一點都不在意。

Lulu為嘻小瓜的紅包亂緩頰。翻攝自kuakua_0629、sunnygirl800424 IG

