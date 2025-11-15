婚禮巴士司機服藥上路！飆速翻覆10死25傷 判32年刑

2023年澳洲一輛載滿婚禮賓客的巴士翻覆，共造成10人死亡、25人受傷。（示意圖／Pexels）





澳洲新南威爾斯州獵人谷（Hunter Valley）發生重大車禍！一輛載滿婚禮賓客的巴士翻覆，共造成10人死亡、25人受傷。肇事司機布雷特・安德魯・巴頓（Brett Andrew Button）在上路前服藥，飆速過彎釀成悲劇，被依危險駕駛等罪名被判32年徒刑。他日前以刑期過重為由提出上訴，上訴法院於當地時間14日裁定駁回，維持原判。

2023年6月11日，巴頓駕駛包車接送婚禮賓客返家，而他在上路前服用過量鴉片類止痛藥「Tramadol」，在轉彎前還開玩笑對乘客說「接下來這段會很有趣」，接著整輛車失控翻覆，並一路滑行撞上護欄，多名乘客當場身亡，整起事故共造成10死25傷。

巴頓被捕後聲稱，多年來服用該藥，不認為車禍原因和藥物有關。但檢方認為，他曾因藥物成癮問題被前雇主解僱，可見巴頓明知風險仍執意駕駛。

巴頓最初共面臨10項過失殺人指控，後檢方接受辯方協議，改以較低罪名起訴。他最終承認10項危險駕駛致死、9項危險駕駛致嚴重傷害及16項危險和魯莽駕駛造成身體傷害等罪名。法院考量，巴頓的行為屬「高度冒險」並造成災難性後果，共10個家庭破碎、2名孩童成孤兒，也有倖存者同時失去妻兒，判處巴頓32年徒刑，其中24年不得假釋。

巴頓上訴時主張刑期過重，並認為法官錯估其藥物影響程度及巴士翻覆風險。而由3名法官組成的上訴法庭一致駁回，認為原判決沒有重大錯誤，巴頓最早將於2048年獲得假釋資格。受害者家屬得知上訴遭駁回後，感到相當欣慰，認為裁決結果「讓正義得以獲得維護」。

