婚禮才辦完41天「丈夫車禍驟逝」！新娘竟被趕出新婚房…1800萬遺產沒得分

丈夫在婚後41天車禍逝世，女子卻被趕出婆家。示意圖／取自免費圖庫pixabay

中國山西省發生一起遺產糾紛事件，一名女子與男友舉辦婚禮後尚未登記並領取結婚證書，沒想到才結婚41天，丈夫就不幸發生車禍身亡，然而女子不僅未能分得遺產，還遭婆家趕出新婚房，最後婆媳對簿公堂，雙方各自提告索賠數百萬元，案件目前仍在法院審理中。

婚後百天喪夫…她分不到遺產還被趕出家門！

根據陸媒極目新聞報導，山西省朔市31歲的女子張曉（化名）與32歲的余濤（化名）2023年11月在媒人介紹下認識，各自在北京打拼的2人迅速墜入愛河，以結婚為目的交往的2人2024年開始同居，後於2025年5月7日舉辦婚禮，然而余濤卻在同年6月11日上班途中意外發生車禍，經搶救後仍重傷不治。怎料結婚才百天不到，張曉非但未能分得丈夫的遺產，還被趕出婆家。

張曉表示，夫妻倆的生活和樂美滿，她負責日常生活起居，還幫在外工作的余濤打理網店副業，夫妻證券帳戶也由她負責管理，2人也在婚前的2024年4月買下一套總價136萬餘元人民幣（約619萬元新台幣）的新婚房，首付41萬餘元人民幣（約187萬元新台幣）後，每月5000多元人民幣（約2.2萬元新台幣）的房貸前期原由余濤擔負，張曉則在丈夫離世後負責償還房貸。

張曉受訪時表示，丈夫車禍逝世後，其家屬將獲得300多萬元人民幣（約1365萬元新台幣）的保險理賠，再加上夫妻共同帳戶還有一些存款以及新婚房的不動產等，推估余濤遺產應有超過400萬元人民幣（約1821萬元新台幣）。

詭異的是，在等待各項賠償的過程中，張曉發現余家人突然開始疏遠自己，就連丈夫的的手機也被婆婆拿走。不料，在余濤百天祭日的凌晨，張曉的新婚房竟遭4名男子闖入，並對她大聲辱罵、損壞屋內物品，還以「2人沒有結婚證書」唯有，將張曉趕出余家，她後來得知余濤的保險理賠款早已匯到婆婆的帳戶，至此才恍然大悟：「婆家人一分錢都不想補償給我。」

張曉認為，她和余濤雖然還沒領結婚證，但2人已經同居並舉辦訂婚、結婚儀式，她也為丈夫送了終：「從情理和風俗上講，我就是余濤的妻子，有夫妻之實，也盡到了妻子的義務」。因此，張曉提出，希望餘家從餘濤給她遺留的財產中拿出一部分給她作為補償。

婆媳互告索賠數百萬！婆婆批她根本沒有結婚證書

不過，余濤家屬否認「一分錢都不想補償」的說法，反控張曉在協商補償期間抱著余濤的遺像在社區裡遊走、拿著喇叭訴苦，讓余家人倍感壓力，而且自從第一筆到帳後，張曉就各種暗示該如何處置理賠款，甚至和父母三不五時就住在余家：「我媽這才去外面住。我媽確實提過要補償30萬元，只是還處在悲痛中，沒精力去處理這件事。」

報導引述法院民事裁定書指出，余濤母親主張，由於張曉和余濤沒有結婚證書，因此張曉收取的聘金及財物都屬不當得利，為此訴請法院判令張曉返還聘金18.8萬元人民幣（約85.6萬元新台幣）、加上婚禮紅包、其他轉帳及利息合計49.7萬餘元人民幣（約226萬元新台幣）。朔城區法院審理後，認為目前證據不足以證明余母真的有支付張曉聘金，最終駁回起訴。

不過，余母不服判決，又以「18.8萬元轉帳符合聘金的習俗」為由上訴。眼見婆婆上訴的張曉也不讓步，將余母訴至法院，請求返還夫妻倆同居期間共同生活支出、投資盈餘、車禍各項理賠款和2人買房支出的50%，共計200多萬元人民幣（約910萬元新台幣）；目前2起訴訟仍在審理中。



