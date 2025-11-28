婚禮撞小鬼42歲冥誕！許瑋甯認了「冥冥之中的安排」：希望他有來

記者林汝珊／台北報導

藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚間終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場管制相當嚴謹，粗估包下以整層樓，來賓約430多人，席開40桌以上，相當盛大。

許瑋甯、邱澤婚紗照。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

邱澤受訪表示兩人在1年前就把今天時間給空下來，今天席開約43桌，金額則不透露，「主要就是一個心意，大家玩得開心才是重點。」

今是黃鴻升42歲冥誕。（圖／翻攝自IG）

而今日也是好友黃鴻升（小鬼）42歲冥誕，許瑋甯表示：「他對我來說是一個緣分，我想在今天辦婚禮也是天意，剛好在這時間有位子，冥冥之中安排，我也很開心，希望他今天有來參與。」

