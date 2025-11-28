婚禮是「摯友小鬼42歲冥誕」 許瑋甯感動緣分：代表他有來參與
〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯與邱澤合作電影《當男人戀愛時》因戲結緣，2021年公布婚訊，今晚在台北文華東方酒店補辦婚禮，恰巧今天也是許瑋甯老友「小鬼」黃鴻升的42歲冥誕，許瑋甯坦言今天很有意義，「它(指日期)對我來說是個緣分，我們當時在敲場地，這時間點就是一個冥冥之中的安排，我很開心，如果是今天，代表他有來參與。」
她和邱澤今天一起來就非常忙碌，光是梳化、拍照、招呼伴郎、伴娘和家人就忙得不可開交，連午餐都沒時間吃，但許瑋甯受訪時感性對邱澤表示：「很謝謝有他，這段時間以來，他是我滿大的陪伴跟支柱。」
其實邱澤受訪前和許瑋甯走出新娘房時，邱澤當時因為一整天腦子同時處理很多事，有感而發對許瑋甯說：「當我不知道該怎麼辦，知道身邊有你，我就覺得一切好很多。」頗為感人，那時許瑋甯問：「哇！這是你的誓詞嗎？」邱澤則說不是。
他們透露婚禮會有彼此交換誓詞的橋段，準備誓詞時有哭？許瑋甯稱自己覺得寫誓詞很需要，「會不斷回憶兩人一路走來的幸福點滴，不斷幫助你想起這件事，因為一忙就會忽略彼此的幸福，誓詞會幫你想起，想著想著會覺得幸福開心。」
