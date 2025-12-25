婚禮沒歌唱乾脆自己寫！金曲樂團主唱「表情管理」飆高音 MV致敬〈童話〉灑狗血

百合花在近日釋出歌曲〈龍眼〉MV，找來日前在電影《泥娃娃》表現亮眼的李冠毅共同演出。自來有限公司提供

剛奪下本屆金音獎最佳專輯、晉升金曲金音「雙金樂團」的百合花，日前驚喜釋出壓箱單曲〈龍眼〉MV，找來國片《泥娃娃》實力派男星李冠毅共同演出。團員與李冠毅攜手踏遍台灣角落，展開為期3天的「大型團康」，在海邊畫畫、玩牆壁鬼，捕捉最純真的友誼軌跡。

MV充滿夏日青春氣息的視覺風格，讓網友看後大讚：「簡直像在看一齣青春純愛日劇！」主唱奕碩更在結尾大秀內心戲，融入噴血橋段，他笑稱是想挑戰光良〈童話〉MV裡生病女主角那種「灑狗血」的悲劇美感。

婚禮沒歌唱乾脆自己寫！奕碩挑戰「飆高音」表情管理失控

談到〈龍眼〉的創作靈感，主唱奕碩透露過程相當逗趣。他回憶某次受邀參加朋友婚禮，原想獻唱祝福，卻驚覺自己的歌單裡竟然沒有一首適合喜宴的浪漫作品，於是乾脆量身打造這首男女對唱情歌。

廣告 廣告

不過，這首聽起來甜蜜的歌曲卻讓奕碩自嘲難度極高，因為全程必須不斷飆高音，同時還要維持甜蜜的表情，讓他直呼「臉部表情管理」才是這首歌最大的挑戰。

百合花送上歲末年終大禮 釋出〈龍眼〉新曲MV 打造夏日青春氣息。自來有限公司提供

李冠毅變身表演指導兼氣氛大師 百合花下一步進軍影壇？

曾在《冏男孩》展現靈動演技的李冠毅，此次在拍攝現場不僅是演員，更化身為百合花的「集體表演指導」，隨時提醒團員運鏡位子並逗笑全場，專業表現讓百合花讚不絕口。

由於這是樂團繼李康生之後再度與電影人深度合作，也引發樂迷熱議，紛紛敲碗詢問：「百合花下一步該不會是要進軍影壇了吧？」

除了新MV上線，百合花也參與「滾石撞樂隊」企劃，重新翻唱潘越雲的傳世金曲〈情字這條路〉。這首在80年代具備女性自主意識的作品，在百合花的重新編排下，原本內斂的曲風多了一絲曖昧與寬廣。

這也是繼黃妃的〈追追追〉後，百合花再次挑戰女性台語經典。樂團表示，潘越雲一直是他們的偶像，能在2025年歲末透過男性的口氣向經典致敬，感到非常榮幸，樂迷更敲碗：「希望有機會聽到百合花整張女性台語翻唱之作。」



回到原文

更多鏡報報導

周杰倫耶誕照藏彩蛋！與昆凌同框432萬畢卡索名畫 林俊傑、陳冠希都按讚

鬼片驚見不該出現的臉！初孟軒拍1幕背後冒男臉 被導航帶往荒郊深處急燒符咒救愛貓

泰勒絲御用舞者竟是「台灣女兒」！美國學霸身分曝 團隊收62億獎金驚呆反應瘋傳