婚禮照曝光！長跑10年甜蜜完婚 金宇彬、申敏兒勾手燦笑入場

娛樂中心／林昀萱報導

南韓「模範情侶」金宇彬與申敏兒在經歷10年愛情長跑後，20日晚間於首爾新羅飯店 Dynasty Hall 舉行非公開婚禮，正式結為夫妻，現場雲集眾多一線大咖，整場婚禮保密到家，直到今（22）日經紀公司才曝光婚禮現場照片。只見申敏兒身穿繡滿花朵的白紗、緊勾著金宇彬的手露出甜笑，洋溢幸福氛圍。

金宇彬因為拍攝廣告工作認識女友申敏兒，兩人從2015年公開戀愛至今已交往11年，期間金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒始終不離不棄陪伴治療，兩人也多次被目擊一同約會、互相替作品打氣。兩人的婚禮選在新羅飯店最頂級的 Dynasty Hall 舉辦，該場地向來以隱私性高、規格頂級著稱，過去全智賢、金妍兒、金玉彬等藝人婚禮也皆在此舉行。曾有婚禮策畫師透露，Dynasty Hall 的基本費用本就不斐，天花板的水晶吊燈屬於額外加價項目，若加上餐費、舞台與整體佈置，整場婚禮花費推估至少高達韓幣1億元以上（約新台幣200萬元），被形容為「天價婚禮場地」。

廣告 廣告

金宇彬、申敏兒婚禮現場照片曝光。（圖／翻攝自IG @soyoobridal_official）

據韓媒報導，婚禮主婚人由法輪師父擔任，祝歌則由 Car, the garden 獻唱，原本預計由 D.O. 擔任祝歌嘉賓，但因行程撞期最終作罷；婚禮主持則交由與金宇彬交情深厚的李光洙負責。另外，婚禮賓客陣容豪華也引起討論，包括 BTS 成員 V、金泰梨、嚴正化、孔曉振、柳俊烈、李光洙、李炳憲、高斗心、南柱赫、安普賢、裴正南、李世榮、金義聖、陳慶、編劇金銀淑、羅 PD 等演藝圈重量級人物皆親自到場祝賀，足見兩人在圈內的人緣與地位。

更多三立新聞網報導

爆出不倫斷開江宏傑4年！福原愛證實再婚懷孕了 另一半是「他」

張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流

墜樓的不是張文？北捷擲彈砍人案掀「陰謀論」 北市警發聲回應了

朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」

