婚禮當天新郎落跑！28歲女期待二婚賠上9萬積蓄 怒衝警局提告
馬來西亞一場婚禮日前出現戲劇性轉折，一名28歲的餐廳業者諾莎菲雅與相識8個月的員工準備步入婚姻，卻在註冊當天遭新郎放鴿子。原定逾千名賓客出席的婚禮最終變調，新娘不僅蒙受精神打擊，更損失近1萬2000令吉（約新台幣8.9萬）的積蓄。
根據《大都會日報》報導，來自日得拉甘榜巴東陸瓦的諾莎菲雅原定於本月14日完成註冊結婚儀式。這是她人生第二段婚姻。她表示，新郎是她餐廳的36歲員工，兩人交往期間感情穩定，對方雖曾提及父親反對他們交往，但未曾出現異常行為。「即使他父親反對，我們仍決定結婚。他陪我挑選婚紗，婚禮前一晚還到我家，說一切照常進行，沒想到會變成這樣。」
諾莎菲雅透露，婚禮當日上午她透過WhatsApp聯絡對方，訊息顯示已讀卻未獲回覆，從此音訊全無。當日逾千名親友與賓客到場，新娘穿戴整齊準備進行儀式，但新郎始終未現身。「帳篷、禮台、餐點、伴手禮都準備好了，親友也都到了，我卻只能待在房間裡，直到下午才脫下新娘服。」
她指出，原訂於12月13日舉行的婚宴邀請卡早已發出，但隨著新郎失聯，只能全面取消，所有籌備化為泡影。「我損失了近1萬2000令吉的積蓄。父母早逝，我在家中排行最小，只能依靠兄姐協助，如今也不知該怎麼辦。」
諾莎菲雅透露，自己與前夫在8個月前離婚，育有一名5歲女兒，如今面對再次情感創傷，感到深受打擊與羞辱。她坦言感到受騙，已就此事件前往古邦巴素警局報案，並諮詢律師準備採取法律行動。
看更多 CTWANT 文章
全球最富城市排行曝光！《CEOWORLD》公布全球富裕城市排行 東京稱王「台北名列第25」
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
副機師偽造資料升機長！歐洲多航班受波及 航空公司回應了
其他人也在看
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
Andy奪走鐘獎隔天「家寧無預警上新片」！ 大素顏「修修臉」嗆：每天更喜歡自己
百萬YouTuber Andy老師15日在第7屆走鐘獎奪下「年度個人創作獎」，他站上舞台泛淚致謝，感性回顧一路走來的心路歷程，讓粉絲相當動容。典禮結束隔天，前女友家寧今（16日）無預警上架新片，大曬全素顏，提到「太赤裸」「每天更喜歡自己」等語，引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
63歲楊紫瓊「中空禮服」秀美胸辣翻 網見裙襬卻歪樓笑瘋：滷牛肚
63歲女星楊紫瓊有著豐富的演出經驗，精湛演技更曾榮獲多項國際獎項，近來，掀起關注的是楊紫瓊出席宣傳活動的造型，浮誇禮服讓網友集體歪樓，笑說一度看成「滷牛肚」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 18 小時前
子瑜爆擊！童年洗澡照曝光 「五官等比例長大」：從小美到大
韓國人氣女團TWICE由娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛與子瑜組成，她們選在出道滿10年之際來台開唱，11月22日與23日連續兩天登上高雄世運主場館；而這也是子瑜出道以來首次回家鄉開唱，高雄熱情歡迎。子瑜的童年時期照片，也在她個人Instagram曝光，洗澡等照片，幾乎等比例放大的精緻五官，讓粉絲驚呼「從小美到大」。太報 ・ 1 天前
獨家／林志穎20歲當紅時當兵心情曝光 體檢甲種體格超嗨自喊恭喜
當年，全台最紅的小旋風林志穎，正夯到不能再夯、行程滿到喘不過氣。就在那個人人都在勸他「再拖一下吧」、「先把事業衝起來吧」的年代，他卻反向做了一件讓所有人都跌破眼鏡的事，20歲大紅時收到兵單，沒有閃、沒有拖、沒有靠關係，而是大聲說一句：「兵是一定要當的。」這份勇氣，放到今天依舊閃閃發亮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
年營收破億「29歲富二代CEO」低調逛相親會場 遭阿姨一眼打槍：學歷太低了！
引起話題爭議的部分，是Tim在準備相親簡歷時，雖然填寫了其真實個人狀況，卻又在關鍵部分省略了部分內容。因此最終呈現的內容包括「國內學歷：初中」、「婚姻狀況：離異單身」、「家庭狀況：獨生子，父親職業快遞相關，母親照顧家庭」，工作則為「攝影師、影片製作相關」。他...CTWANT ・ 1 天前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！
全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 7 小時前
李珠珢疑遭緊貼伸鹹豬手！畫面曝光粉絲氣炸：超噁心
韓籍啦啦隊女神李珠珢15日現身東京巨蛋，替日韓交流賽應援，卻在離場時疑似遭到男粉絲騷擾。該男子為了自拍，伸手拍了李珠珢的肩膀，之後一路緊貼在她身後尾隨，引發大批粉絲強烈不滿。中天新聞網 ・ 16 小時前
《我結》回憶殺！郭雪芙朝聖SJ演唱會 「希雪夫婦」再度合體
【緯來新聞網】南韓天團Super Junior在台北大巨蛋展開三天演唱會，首日演出驚喜亮點之一，莫過緯來新聞網 ・ 1 天前
向太突宣布改遺囑！破億家產「一毛都不給兒子」 高喊：沒人有資格躺平
向太陳嵐近日在直播中提到，正考慮調整遺囑內容，計畫將家族資產「直接留給第三代」，並跳過第二代子女向佐、向佑以及兒媳郭碧婷，強調這樣做是為了讓家族成員保持自立，不會因為坐擁龐大家產而選擇「躺平」。向太表示：「沒有任何人有資格躺平。既然要做到一視同仁，那就通通不給。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
鄭麗文與柯文哲首度碰面！親口曝光藍白合重大進展
國民黨主席鄭麗文本月上任以來動向備受關注，包括與民眾黨之間在未來的競合關係如何也令人好奇。今（15）日民眾黨台北市議員張志豪舉行父親告別式，鄭麗文與民眾黨前主席柯文哲首度碰面。中天新聞網 ・ 1 天前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 1 天前