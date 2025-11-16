婚禮當天新郎落跑！28歲女期待二婚賠上9萬積蓄 怒衝警局提告

馬來西亞近日發生新郎落跑的事件。（示意圖／Pexels）

馬來西亞一場婚禮日前出現戲劇性轉折，一名28歲的餐廳業者諾莎菲雅與相識8個月的員工準備步入婚姻，卻在註冊當天遭新郎放鴿子。原定逾千名賓客出席的婚禮最終變調，新娘不僅蒙受精神打擊，更損失近1萬2000令吉（約新台幣8.9萬）的積蓄。

根據《大都會日報》報導，來自日得拉甘榜巴東陸瓦的諾莎菲雅原定於本月14日完成註冊結婚儀式。這是她人生第二段婚姻。她表示，新郎是她餐廳的36歲員工，兩人交往期間感情穩定，對方雖曾提及父親反對他們交往，但未曾出現異常行為。「即使他父親反對，我們仍決定結婚。他陪我挑選婚紗，婚禮前一晚還到我家，說一切照常進行，沒想到會變成這樣。」

諾莎菲雅透露，婚禮當日上午她透過WhatsApp聯絡對方，訊息顯示已讀卻未獲回覆，從此音訊全無。當日逾千名親友與賓客到場，新娘穿戴整齊準備進行儀式，但新郎始終未現身。「帳篷、禮台、餐點、伴手禮都準備好了，親友也都到了，我卻只能待在房間裡，直到下午才脫下新娘服。」

她指出，原訂於12月13日舉行的婚宴邀請卡早已發出，但隨著新郎失聯，只能全面取消，所有籌備化為泡影。「我損失了近1萬2000令吉的積蓄。父母早逝，我在家中排行最小，只能依靠兄姐協助，如今也不知該怎麼辦。」

諾莎菲雅透露，自己與前夫在8個月前離婚，育有一名5歲女兒，如今面對再次情感創傷，感到深受打擊與羞辱。她坦言感到受騙，已就此事件前往古邦巴素警局報案，並諮詢律師準備採取法律行動。

