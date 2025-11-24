婚禮眾星雲集! 東裕集團三代結婚 "關穎.邱淑貞"成姻親

生活中心／綜合報導

上週六晚上，除了金馬獎盛大舉行，在台北寒舍艾美酒店，也有一場豪華婚宴，不少台、港演藝圈大咖藝人都現身，引發高度關注，包含，梁朝偉、劉嘉玲夫婦、女神關之琳、邱淑貞也都專程飛到台灣，這場豪門聯姻之下，也意外讓關穎、跟邱淑貞成了姻親。

切完大蛋糕，大家一起舉杯慶祝，充滿粉紅泡泡的畫面中，其實各個大有來頭，上週六除了金馬獎典禮，在寒舍艾美酒店，還有場世紀婚禮，座上賓星光雲集。藝人劉嘉玲：「我在這裡祝Justin跟婷婷，白頭偕老，永結同心，早生貴子。」劉嘉玲、梁朝偉夫婦、關之琳、梁家輝、張艾嘉、張清芳、張小燕、袁詠儀、關穎等人，都到場祝賀。

東裕集團三代婚宴上，台、港藝人齊聚，眾星雲集（圖／"劉嘉玲"IG）





港、台演藝圈大咖盛裝出席，也是因為這是東裕集團第三代的婚禮，新郎、新娘的背後大家族財力驚人，堪稱強強聯手。藝人梁家輝：「很高興能參加Justin跟婷婷的婚禮。」藝人關之琳：「努力。」新郎Justin、跟新娘沈婷婷，婚宴中亮眼的賓客出席名單，從新娘說起，爸爸沈建偉是香港時裝零售集團I.T的共同創辦人，另一位創辦人是他的伯父沈嘉偉，伯母則是港星一代性感女神邱淑貞。新郎Justin的爺爺是河南王王任生，東裕集團跟丹尼斯集團的創辦人，媽媽蔡佳樺是國泰集團創辦人蔡萬春的孫女，而蔡萬春還有另一位孫女叫關穎，一句話理出關係，就是邱淑貞的侄女嫁給關穎表外甥。

東裕集團三代婚宴眾星雲集，邱淑貞的侄女嫁給關穎表外甥（圖／民視新聞）

這些伯母、阿姨們，出席孩子的婚禮，各個狀態根本看不出已經將近60歲。藝人袁詠儀：「（婷婷）是從小時候，我們看著她長大，希望你能夠好好的對她，就像我們對她的愛一樣，我們把她交給你了。」這一晚的盛宴，不只是給新人的祝福，也像是台、港資深影星們久違的聚會。

