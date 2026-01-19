婚禮讀秒再曝2套婚紗！LULU昭和風和媽媽撞衫「總企劃」LULU和陳漢典「軍師」誓言甜度破表！

頭紗也有學問.戴頭紗為台灣設計師親手設計/照片提供：天地合娛樂

繼先前曝光喜帖並公開赴日本富士山拍攝的兩套夢幻婚紗後，陳漢典、LULU在1/25婚宴大喜之日倒數十天前夕，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，並親口揭曉此次一系列的婚紗企劃，其實正是小倆口的攜手譜下的幸福宣言，親任婚紗照及婚禮「總企劃」的LULU特別為每一套婚紗寫下自己與老公陳漢典的對彼此的「心動告白宣言」，更別出心裁地分為「你是我的穩定資料」、「怪有趣的靈魂」、「謝謝你，我最好的朋友」、「穿越時空愛上你」四大篇章。

廣告 廣告

陳漢典、LULU大喜之日倒數十天前夕再曝兩套絕美婚紗「日系浪漫典雅風」與「昭和復古浪漫風」藏滿愛意與巧合，四大篇章，當中像是「你是我的富士山」、「遇見靈魂伴侶的機率是60億分之一 …好險，我找到你了！」、「我們不用犧牲自己成就對方，而是一起完整彼此的生命」句句有如偶像劇台詞般的文字，彷彿像是戀愛實際秀真實上演，更儼然讓婚宴上的甜蜜誓言提早曝光，甜度破表！

而這次多組婚紗照的視覺呈現，也完整呼應陳漢典、LULU 為彼此寫下宛如戀愛小說般的「心動告白宣言」四部曲，無論拍攝風格或視覺製作皆直逼電影規格。除了先前在富士山前，以及於高級度假村酒店「虹夕諾雅」取景拍攝的日系典雅風與夢幻公主風外，這次曝光的另外兩套造型則大走日系浪漫典雅風與昭和年代復古氛圍路線，四套婚紗風格橫跨極大、轉場如同電影章節推進，也讓這場夢想婚禮的視覺拼圖「玩美」呈現。

而其中讓 LULU 驚喜與感動的就屬一套帶有昭和復古浪漫風造型婚紗，她透露這套禮服原本只是上網隨意搜尋後找出來的範本，沒想到造型師成品一曝光後竟「無心插柳」地竟與媽媽 30 年前結婚時所穿的婚紗款式幾乎一模一樣，連細節都高度雷同，「英雌所見略同」的巧合，也讓這套婚紗意外促成一段「跨時空的母女連心」，也增添溫情佳話！

LULU開心表示：「造型師根本不知道我媽媽當年結婚穿的是哪一套，沒想到最後挑中的款式與媽媽當年出嫁時穿的超像，而且原本還有多準備一套但沒穿到的粉紅色禮服也十分相像，只能說母女連心，真的很神奇，有一種跨時空的默契，連我媽都覺得很不可思議，好像冥冥之中有什麼連結。」

繼先前富士山系列的唯美婚紗照驚豔四座，陳漢典、LULU竟又登日本電車拍浪漫婚紗，讓解鎖婚紗成就再升級！為了完整呈現昭和年代的復古氛圍特地前往日本車站拍攝，原本擔心電車拍攝申請困難的LULU透露歷經多次申請，直到最後一刻才成功獲准進入車廂取景，更巧的是，拍攝當天上車的車站名竟叫做「壽」，而且是無人車站，當地更流傳許多人會特地購買「壽」站車票作為結婚紀念，讓 LULU 忍不住直呼：「真的太有意義跟紀念價值了，完全是命中注定的巧合。」

而另外一套日系典雅風婚紗則來自台灣設計師品牌「富松梅」，這套由設計師全手工製作的經典婚紗也暗藏親情命定巧合，LULU透露由於父母親在結婚 30 週年紀念時曾穿過該品牌，這次能自己再次穿上這個品牌拍婚紗，可說別具意義！由於拍攝場景選在虹夕諾雅的森林間，搭配陳漢典的美式復古西裝，整體畫面仙氣十足，整題呈現出宛如老電影般的溫柔氣氛，也成為她心中最喜歡的造型之一；LULU坦言，自己在安排每一套婚紗時，腦中都已先有對應場景，「很幸運的是，最後幾乎都能照著我腦海中的畫面一一完成。」 拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，完美完成溝通，讓新娘多了一份被尊重的幸福感。也因此兩人近期每天睡眠都只剩四、五個小時，陳漢典坦言很心疼老婆「一人兼人用」，他表示：「最辛苦的其實是 LULU，新郎非常貼心百分之兩百。