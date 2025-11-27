婚禮變葬禮！準新郎結婚前1天墜樓…愛人見屍崩潰「衝上4樓跟著跳亡」

湖南一對即將結婚的情侶接連墜樓身亡。圖／翻攝自微博

湖南省邵東市近日發生一起雙亡悲劇，一名男子原本在11月25日迎來結婚的大喜之日，沒想到竟在24日清晨疑似醉酒後誤將窗戶當門，被發現在準新娘家墜樓身亡。更讓人哀慟的是，準新娘得知愛人離世的噩耗後，疑似情緒崩潰奔向4樓，跟著墜樓離世，全案始末仍待調查釐清。

根據封面新聞、新聞晨報等陸媒報導，墜樓的曾姓男子5、6年前和女友相識、相戀，小兩口交往多年來還一起經營早餐店，並預定在11月25日結婚，曾男與女友11月23日晚間和朋友聚餐喝酒後，雙雙在24日凌晨2時許回到女方位於雙峰縣青樹坪鎮的住宅，未料曾男當晚竟在愛人家中墜樓身亡。女子在上午7時40分左右被母親叫醒下樓、看見曾男屍體後，隨即崩潰衝上4樓一躍而下，送醫搶救後仍因重傷不治身亡。

警方後續查閱女方手機後，發現曾男曾在事發前的凌晨5時4分許透過微信撥打視訊電話給女方，第1次撥打並未接通，第2次撥打在接通僅4秒後就掛掉。曾男家屬得知曾男離世的噩耗，以及他生前曾致電女友的消息後也不解表示：「這個時間怎麼解釋？中間發生了什麼事？明明睡在一起，為什麼要打電話？」

湖南一對情侶在結婚前2天墜樓身亡。圖／翻攝自微博

對於曾男墜樓的原因，警方初步調查後研判應是酒後想上廁所時走錯門，錯把窗戶當成門，結果不慎跌落。不過曾男家屬都不認可警方說法，因從女方手機留下的影片來看，與女友和好友聚餐飲酒後的曾男，在下車時走路都非常平穩、不像醉酒，而且當晚與女友同床共枕的曾男事發前竟撥打2次電話給女友，認為此案疑點重重。

曾男家屬表示，曾男與女友感情非常好，雙方長輩也非常贊同這門婚事：「我們男方的家庭條件也好，有車有房，沒有銀行貸款，如果女方提經濟方面的條件，他肯定會答應」。對此，雙峰縣公安局青樹坪派出所工作人員表示，目前全案仍待調查釐清。

消息曝光後頓時引起熱議，不少網友都認為應是醉酒不幸釀禍：「『不懂愛恨情仇煎熬的我們，還以為殉道只是古老的傳言。』明顯就是酒後意外事件，然後女方接受不了現實殉情了」、「有啥不可能的，我有個朋友的堂哥就喝醉了，上個廁所出來走錯了從6樓摔下來」、「少喝酒能避免很多麻煩，我媽說跟我爸結婚那天也是，走錯地方上廁所差點從三樓掉下來，被我媽一把抓住」、「人喝多了真的會走錯『廁所』，我一個朋友直接從2樓窗戶下去了，還好2樓與1樓中間有個雨棚，只是把腳弄破了。」

