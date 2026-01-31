婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心

記者蔡維歆／台北報導

本集導演陳漢典與製作人Lulu皆表示這集製作困難。(圖／TVBS提供)

陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元，讓明星們找來好友同樂，然而在歡樂畫面背後，製作現場其實承受不小壓力，這集的導演陳漢典在拍攝結束後的檢討會上坦言，這次錄影「說真的，錄完之後不是很開心」，直指整體流程過於倉促，現場一度兵荒馬亂，罕見公開談及拍攝過程中的混亂與不足。

楊銘威親自前往邀請于美人擔任本集主持人。(圖／TVBS提供)

本集六位明星抽籤決定職務，挑戰不同於以往的幕後角色。黃偉晉首次負責攝影掌鏡工作，內心其實相當緊張，他說：「我一點都不期待，我非常害怕，因為我沒有用過專業相機拍，平常都是用手機錄，所以有一點恐懼。」隨著拍攝展開，明星們很快發現理想與現實之間的落差，有限的預算壓縮了製作彈性，臨場的遊戲設計、動線安排與人力配置同時承受考驗，就連導演、製作人與製片都必須一邊下場參與、一邊兼顧幕後流程，現場節奏一度失控，使原本設定的「不准笑」挑戰，反而讓明星們演變成「忙到笑不出來」。

相較於 《明星製作公司》節目呈現的輕鬆氣氛，幕後製作過程其實充滿挑戰，陳漢典表示這一集時間很短、預算也相當有限，Lulu則點出創作者最兩難的處境：「製作費一萬塊，還要找朋友、還要點閱率，這根本不可能。」曾莞婷心態則顯得相對從容，她自信笑說，好友與人脈向來是自己的強項，反而很享受這樣的主題。楊銘威也為此率先邀請于美人擔任本集主持人，她更是親自料理美食，為節目增添一大驚喜。

