婚禮送客造型 Lulu大爆料：全是毛巾布做成

〔記者林南谷／台北報導〕陳漢典、「Lulu」黃路梓茵25日晚間在台北文華東方酒店舉行世紀婚禮，席開70桌力邀650位至親好友，Lulu以一頭亮眼金髮造型搭配純白平口婚紗，難得展現深邃「事業線」，陳漢典眼神充滿愛意，直呼：「我就是貪圖妳的美貌！真的非常吸引人，我愛的是妳的全部。」2人隨即深情相吻。

Lulu昨晚在臉書發文坦言自己其實還沒回過神來，更說結一個婚大概要躺3天才可以平復，但2人又要開始工作，所以先讓她po一張送客的造型。

廣告 廣告

話鋒一轉，Lulu大爆料說：「嘿對，送客整件都是毛巾布做成的，哈哈哈哈哈，我愛大家，謝謝你們。」2人這場處處藏巧思，最後壓軸Lulu創意送客造型，瞬間成為焦點。

話說婚禮送客，Lulu捨棄傳統婚紗，改穿胸前綁巨大蝴蝶結白色可愛禮服，頭戴浴巾頭紗，彷彿剛洗完澡般現身，還不忘打呵欠、疲憊表情，讓賓客笑翻。

