婚禮還是戰場？383對新人婚禮現場爆衝突 只因搶洋芋片遭批「無尊嚴的福利」

民眾在集體婚禮活動現場爭搶發放的洋芋片與餐點，現場一度混亂失控。（圖／翻攝自X ，@GaganPratapMath）

印度北方邦哈米爾布爾（Hamirpur）地區11月25日舉辦一場政府主導的大型集體婚禮，在新人完成結婚儀式後，現場因發放餐點時秩序失控，賓客爭相搶奪零食，引發踩踏與多人受傷，其中一名孩童更被熱茶燙傷。相關影片迅速在社群媒體瘋傳，引發外界對活動管理失當的質疑。

婚禮儀式結束後，賓客瞬間湧向食物攤位，導致推擠跌倒與多人受傷。（圖／翻攝自X ，@GaganPratapMath）

根據《NDTV》與《自由新聞報》（Free Press Journal）報導，這場婚禮由北方邦政府推動的「首席部長集體婚禮計畫」（Chief Minister’s Mass Marriage Scheme）所舉辦，地點為拉特鎮（Rath）Brahmanand Mahavidyalaya運動場，共有383對來自弱勢家庭的新人參加，包含380對印度教新人與3對穆斯林新人。

廣告 廣告

然而，婚禮儀式一結束，現場便開始供應餐點，民眾未等指示便一擁而上，大批人潮衝向發放點，爭搶洋芋片等零食。影片顯示，賓客不僅打開大紙箱、當場拆箱搶食，甚至出現推擠、爭奪、跌倒等混亂場面。一位新郎更在搶到洋芋片後逃離現場，引發譁然。

目擊者表示，活動現場當時無任何主辦單位或安全人員指揮，導致秩序完全失控。部分賓客因推擠而受傷，其中一名孩童則被倒灑的熱茶燙傷。

地方官員事後承認控管不當，並表示已提供醫療協助給傷者，同時著手調查現場安全疏失。主辦單位原允許每對新人邀請最多20名親友，然而實際到場人數遠超預期，加上主辦與政治人物如拉特地區立法議員馬妮莎阿努拉吉（Manisha Anuragi）等人，在婚禮儀式後便提前離開，現場失去統籌人員，也成為事態惡化的關鍵原因。

這起事件的影片在X（原Twitter）、Instagram與Facebook上快速流傳，引發大量網友批評。留言諷刺現場如同「搶劫現場」、「官員拍完照就走了」，更有人怒斥：「這樣的婚禮還有尊嚴可言嗎？」亦有不少人對受傷孩童表達同情，呼籲追究責任並檢討制度缺失。

有評論指出，這類集體婚禮原本是為幫助貧困家庭減輕婚禮開支、推動社會平等，但在實務執行上經常因後勤準備不足而發生混亂。從過去多起婚禮踩踏或食物爭奪事件來看，特別是在經濟壓力大的群體中，只要發送免費餐點、物資或現金，極易引發搶奪與秩序失控。

專家建議，可考慮改採編號領取、分流發放等方式，避免類似混亂再次發生，保障民眾安全與活動尊嚴。

另外，這起混亂事件曝光不久前，北方邦布蘭德夏爾（Bulandshahr）亦有一段婚禮影片瘋傳，影片中一名男子被拍到在烙製印度薄餅（roti）時對食物吐口水。涉事男子丹尼什（Danish）隨後遭警方逮捕。該事件也再度引起民眾對大型婚禮衛生與秩序問題的高度關注。

網友諷刺活動現場如同『搶劫現場』，質疑集體婚禮失去尊嚴。（圖／翻攝自X ，@UpnewsUp）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

石破茂稱「台灣是中國一部分」陸使館轉發 遭日本國民批：國家恥辱

出國多錯了嗎？她連飛5趟日本被質疑「太誇張」 網友反擊：國旅才花冤枉錢

韓版悲慘世界！司機從公司冰箱拿22元零食 竟被「判罰1千元」結局逆轉