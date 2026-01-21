婚禮「不雅緊貼兒子」搶第一支舞！惡婆婆貝嫂當眾氣哭媳婦

布魯克林與妻子妮寇拉佩茲正式與家族決裂。（圖／翻攝自布魯克林Instagram）





貝克漢（David Beckham）與維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）鬧翻兒媳，長子布魯克林（Brooklyn Beckham）日前公開指控訴父母，長年操控媒體敘事以維繫「完美名人家庭」形象，更試圖破壞他與妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）的關係，指出母親在兩人婚禮上故意搶走「第一支舞」，不雅行為當場氣哭媳婦。

妮寇拉佩茲與布魯克林2022年結婚，婚後屢次爆出她與貝克漢一家不合傳聞，她雖然公開否認，但傳言仍舊沒有停止，如今布魯克林發出長達6頁的聲明，證實家族失和：「我不想與我的家人和解，我沒有受到操控，這是我第一次為自己的人生站出來發聲。」

布魯克林多年後終於為妻子妮寇拉佩茲發聲。（圖／翻攝自布魯克林Instagram）

布魯克林發聲開撕父母假面具，親眼見證他們為維持家族形象，不惜散播謊言、傷害無辜人士：「在我們婚禮前一晚，我的家人告訴我，妮寇拉沒有血緣關係不算家人。自從我開始為自己在家人面前挺身而出後，我就不斷遭到父母的攻擊，無論私下或公開場合都是如此，而且這些攻擊是在他們的指示下提供給媒體，就連我的兄弟們也被要求在社群媒體上攻擊我，最後在去年夏天毫無預警地把我封鎖。」

布魯克林聲明中提到，媽媽維多利亞故意搶走婚禮最重要的第一支舞：「我媽媽甚至奪走了我和妻子精心規劃的第一支舞，那是一首浪漫情歌。在500位婚禮賓客面前，Marc Anthony把我叫上舞台，原本流程安排的是我和妻子浪漫共舞，結果等在那裡的卻是我媽媽，她在眾人面前對我做出非常不恰當的舞蹈動作。」

布魯克林痛斥：「那是我人生中從未感受過的極度不舒服與羞辱，我們之所以決定重新宣誓，是因為希望能為婚禮那一天創造新的回憶，帶來的是喜悅與幸福，而不是焦慮與難堪。」



