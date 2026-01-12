婚禮「2男1女婚紗照」掀熱議 男方身分曝光了：是大咖男星

娛樂中心／蔡佩伶報導

中國男星陳哲遠外型帥氣，憑藉拍《偷偷藏不住》、《一笑隨歌》等劇打開知名度，沒想到近日被發現在一張「2男1女婚紗照」現蹤，原來是這對新人在拍攝婚紗時巧遇陳哲遠，豈料這張合照竟成了婚禮迎賓照，讓網友一看全笑翻。

陳哲遠去年12月前往馬來西亞拍攝，巧遇一對正在拍婚紗的新人，新娘又剛好是陳哲遠的粉絲，因此也促成了新人跟陳哲遠合照的契機，但有趣的是，這對新人婚宴當天也將合照變成婚禮迎賓照擺在門口，「三人婚紗」瞬間吸引大眾的目光。

廣告 廣告

不少網友見狀全笑虧「三人婚禮太擁擠了」、「恭喜雙倍幸福的新娘」、「有陳哲遠的祝福太幸福了」，此外，還有網友祝福這對新人，要永遠幸福下去。

新郎新娘把跟陳哲遠的合照當成婚宴迎賓照。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

女星車展被「色」影師猛拍下半身...不忍了 震怒PO照公審對方

還記得他嗎？17年前演王識賢小時候爆紅 童星劉羽謙長大「超狂身分」曝

11年「阿滴英文」走入歷史！阿滴突拋震撼決定：不希望觀眾困惑

歐陽娣娣遭評審毒舌「唱得太災難」氣氛尷尬 劉宇寧出手護航了

