婚緣列車誤點了？從生命靈數解讀晚婚機率
婚姻大事，豈能兒戲，而無論是早婚適婚還是晚婚，其實都是一個人性格造就的，只要找到適合自己的人，就是最好的。以下科技紫微網就要從生命靈數來看你結婚是早還是晚。
你的生命靈數計算方法：
將你西曆出生年月日各位數拆開相加，
加到不能再拆，變成個位數為止。
例如1998年12月8日，則為：1+9+9+8+1+2+8=38，
然後3+8=11，1+1=2，生命靈數即為2。
生命靈數1
晚婚機率85%
一個喜歡自由生活的人。你不想要受到太多來自感情的束縛，所以會盡可能拖延時間，不想要太早進入婚姻圍城裡。
生命靈數2
晚婚機率50%
性格方面沒有導致你晚婚的成分，是很隨遇而安的人，但是有些時候，機遇的角色至關重要。遇不到適合的人，也就自然而然晚婚。
生命靈數3
晚婚機率10%
基本上都會是適婚甚至早婚。你一直都嚮往居家生活裡的幸福，很期待有自己的小家庭，和自己的另一半一起去孕育小生命。
生命靈數4
晚婚機率90%
你一直都是個以事業為重的人。工作上太容易投入自己的時間，感情方面也就無暇顧及。而一般都要事業有成了，才會去考慮愛情。
生命靈數5
晚婚機率5%
因為你會去兼顧自己感情裡的發展前景。要事業也要愛情，這就是屬於你的貪心，所以早婚可能不至於，但是適婚是一定的。
生命靈數6
晚婚機率40%
你是個害怕他人指指點點的人，不喜歡標新立異，覺得晚婚或者早婚都是非常特立獨行的行為。所以會走尋常路，選擇適婚。但也要小心，不要為了結婚而結婚。
生命靈數7
晚婚機率55%
具體來說得看遇到的人之後所產生一些想法。如果對方很快提出婚姻大事，你也會很快回應，但是如果對方沒有提及，你並不介意再多一些接觸的時間。
生命靈數8
晚婚機率75%
重點原因在於你不是個懂得去和人換位思考的人。稍微任性了一點，這方面只要改進一下，相信也可以早日找到自己的幸福。
生命靈數9
晚婚機率35%
你是一個很有情商的人，時常受到異性的歡迎和青睞，追求者不少，而一般都可以挑選到適合的人，適婚甚至於早婚。
