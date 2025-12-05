婚育宅引爆申請潮！近400戶搶40宅 住12年省3成租金

社會住宅第四季明年抽籤（圖／ＴＶＢＳ）

中央社會住宅成為年輕家庭安居新選擇，第四季招租七案釋出1831戶，其中保障婚育宅專案備受矚目，共釋出761戶予結婚兩年內新婚家庭或養育0至6歲學齡前幼兒的家庭，並延長居住年限至12年。位於三重的中央社宅釋出142戶，吸引超過600戶申請；文山區自慢藏社宅更搶手，釋出40戶就有近400多戶申請。專家分析，社會住宅租金比市場行情節省2至3成，有效減輕年輕夫妻育兒與生活壓力。

第四季中央社會住宅三重案（圖／ＴＶＢＳ）

走進位於三重的中央社會住宅，明亮的空間、三房格局與新穎的屋況立即映入眼簾。這處位於三重重陽重劃區的「富貴好市」社宅地理位置優越，國宅及都更中心資產管理部副主任魏雅蘭表示，從重陽大橋出發，只需十分鐘就能抵達北市科園區，交通十分便利，因此申請件數非常踴躍。

申請中央社會住宅有一定條件限制。以台北市為例，申請家庭年收入需在180萬元以下，且必須設籍或子女就學在該社宅區域，同時不得享有政府住宅貸款及租金補貼，現階段也不能是社會住宅承租戶。截至11月中旬，三重中央社宅釋出的142戶已吸引超過600戶前來抽籤，而文山區的自慢藏社宅更是搶手，僅釋出40戶就吸引近400多戶申請。

六都申請社會住宅門檻，台北市家庭年所得總額上限為180萬元。（圖／ＡＩ生成)

此次第四季社宅組招租七案中，特別引人關注的是保障婚育宅專案。魏雅蘭指出，婚育宅分布在兩處，一處是林口社宅，釋出454戶；另一處是台北市文山區的自慢藏婚育宅，釋出40戶。文山區自慢藏社宅的婚育宅申請特別踴躍，11月初時40戶已收到超過300件申請。所謂中央婚育宅專案，是指結婚兩年內的新婚家庭，或者養育0到6歲學齡前幼兒的家庭可優先入住，每個社宅至少保留20%戶數給這類家庭，並延長居住年限，租期最長可達12年。在第四季招租的七案中，總計有761戶是婚育宅。魏雅蘭表示，配合政府的婚育政策，從9月份開始試著了解婚育家庭的實際需求，未來會根據申請狀況調整釋出量體，並適度了解民眾需求以調整申請條件。

不動產分析專家何世昌預期，現在到未來幾年內，社會住宅的招租供給量能將大舉擴張，特別對育兒家庭最為友善。因為婚育宅除了比重提高到20%之外，承租年限也延長到12年，比一般戶的6年增加了一倍。隨著政府持續推進社會住宅計畫，國內「租得起、住得到」的目標將有望逐步實現。

房產專家分析，一般社會住宅租金以雙北地區來看，一房型約1萬元上下，二房1.3萬至1.8萬元，三房則約2萬元初，弱勢戶另外還享有優惠租金。相較外面租屋行情，平均至少可省下2到3成。雖然這幾年案量戶數增加，但仍需要更多社宅戶數提高中籤率，標準門檻上也期望有更多空間與優惠，讓更多北漂的年輕夫妻在育兒之餘，使用社宅福利也能有一定的生活水準，減輕生活壓力。

第四季中央社會住宅三重案（圖／ＴＶＢＳ）

房產專家賴志昶提醒，有意申請的民眾應該先確認自己的身分是否符合申請條件。他也觀察到，社宅的一個相對好處是房東為中央政府或地方政府，相對不會有租金亂漲的情形。中央社宅馬不停蹄地推動婚育政策、增加戶數，希望在租金高漲的世代提供優質且負擔得起的居住選擇，讓民眾真的能住個好窩。

