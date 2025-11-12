婚育宅搶手 雙北釋出23戶申請量破10倍

（中央社記者高華謙台北12日電）國家住都中心說，今年第2季公告招租雙北、桃園等地的中央興辦社宅，保留5%、共74戶作為婚育宅，吸引403件申請。其中新北三重社宅釋出8戶、吸引94件申請；北市萬華社宅釋出15戶、共170件申請，申請量都比釋出量高出10倍。

國家住宅及都市更新中心今天透過新聞稿表示，為積極響應政府推動青年婚育政策，並落實居住正義，今年第2季公告招租的中央興辦社會住宅中，率先導入「婚育宅」機制，這次釋出社宅包括新北五谷好室A、台北萬華安居、桃園龍岡好室與高雄崇實安居共1470戶，特別將5%、共74戶保留給婚育家庭。

廣告 廣告

國家住都中心說，婚育宅是為協助新婚2年內或育有學齡前幼兒的家庭，獲得穩定且實惠居住支持，自6月9日開放申租以來，這74戶婚育宅獲得民眾高度肯定與熱烈響應，總計受理403件申請。

針對4處社宅的婚育宅受理情形，國家住都中心統計，新北五谷好室A釋出8戶婚育宅，吸引94件申請；台北萬華安居釋出15戶，共170件申請；桃園龍岡好室釋出8戶，受理38件申請；高雄崇實安居釋出43戶，有101件申請。預計最快在12月1日起開放符合資格的家庭入住。

此外，國家住都中心說，今年9月更配合內政部最新「婚育宅」政策，中央社宅第3季第2波招租起，已將婚育戶保留比例提升至20%，使今年婚育戶招租總計1022戶。未來將持續評估各項社宅招租成果與民眾需求，滾動式檢討並優化政策，以期更貼近民眾實際需求。（編輯：翟思嘉）1141112