婚育宅超搶手！「申請競爭率」高達12倍 中央社宅1470戶12月起歡喜入厝

政府推動青年婚育政策落實！國家住宅及都市更新中心今天（11／12）表示，落實居住正義，今年（2025年）第二季公告招租的中央興辦社會住宅中，已率先導入「婚育宅」機制。第二季釋出的1470戶中，特別保留5％的戶數，協助新婚兩年內或育有學齡前幼兒的家庭，政策獲得民眾熱烈響應，總計受理403件「婚育宅」申請，「申請競爭率」最高者達12倍。

國家住都中心表示，「婚育宅」專案目的在於協助青年婚育家庭減輕高昂的租屋負擔，並具體建構一個友善生育及育兒的居住環境。透過保留戶數及提供優先申請機會，展現政府支持青年成家立業的決心。

國家住都中心解釋，今年9月更配合內政部最新「婚育宅」政策，中央社宅第三季第二波招租起，已將婚育戶保留比例提升至20％，使今年婚育戶招租總計1022戶。

另外，第二季中央社宅（4案總計1470戶）專為婚育家庭保留的74戶，獲得民眾高度肯定與熱烈響應。自6月9日開放申租以來，婚育宅總計受理403件申請，顯示市場對此類支持性住宅的強勁需求。

國家住都中心表示，11月10日起，針對第二季中籤戶陸續辦理簽約及點交作業。1470戶中央社宅（包含婚育宅）預計最快將於12月1日起開放符合資格的家庭入住，正式為青年婚育家庭提供即時的居住支援，以行動實踐政府對社會住宅的承諾。

國家住都中心表示，將持續評估各項社會住宅的招租成果與民眾需求，滾動式檢討並優化相關政策，以期更貼近民眾實際需求。

