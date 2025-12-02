「婚育宅」政策研議增家具補助 陳其邁：社宅8折加碼補貼1折

照片來源：高雄市政府

針對議員建議社宅加碼補助租金及家具，並延長居住年限，高雄市長陳其邁今（2）日上午於議會答詢回應，一般社宅租金以周遭平均租金價格打8折計算，高雄市利用囤房稅再補助1折。他指出，因此高雄市社宅租金較其他縣市便宜，另外提供相關家具、家電租賃平台是非常好的設計，且市府配合中央「婚育宅」政策，研議將家具補助的部分列入考量。

陳其邁認同中央政策保留20%婚育宅，並研議高雄社宅是否可提高至40%，減輕年輕家庭住宅負擔。另外，他也認同議員建議保障居住年限至少12年，且婚育宅的年限計算應從領「媽媽手冊」就開始，以此為婚育宅年限的條件。

對於高雄是否可採「隨袋徵收」垃圾費徵收方式，鼓勵民眾減少垃圾產生，做好資源回收，陳其邁回應，民眾已習慣目前隨水費徵收方式，他認為隨袋徵收可先選擇一個行政區從超商試辦，再擴大到整個行政區，市府將研議試辦方式。

另外，議員也關注校事會議如何保障師生權益，同時保持校務順暢運作。對此，陳其邁表示，由於校園案件非常多且具不同性質，在校事會議審議前應先做分流，如屬校內行政規定或教師工作規定，不需進到校事會議的冗長複雜程序；涉及學生權益等重大案件，則必須經由校事會議審議。他說，目前教育部正在研議修法，市府教育局也針對這部分來進行檢討，讓師生權益可受到更大保障，

回應議員所提及，高雄是否考慮興建巨蛋運動場館，將利於城市發展、帶動城市經濟，陳其邁直言，「生蛋容易、養蛋難」，巨蛋耗費的成本非常大，現在南部運動場館需求較適合球類型的運動賽事，或其他綜合用途使用，就可行地點則配合高市府的優勢應選在捷運站旁，能疏解大量人潮。

陳其邁補充，以高雄現有財政狀況與場館興建，必須有民間企業投資意願才可行，另有關巨蛋的規劃或可行性研究，包括結合捷運路線周遭場域開發，已列入市政府整體捷運興建開發計畫，來做總體評估。

