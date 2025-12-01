婚育戶、長者換居優先！376戶「宜居小東」社宅開放申請

台南市「宜居小東」社宅1日宣布11日公開招租，是位在黃金地段、首幢台南市政府自建設宅。（台南市政府提供／程炳璋台南傳真）

台南市都發局第3棟「移居小東」社宅11日將開放申請，總計376戶，保留38個婚育戶與長者換居戶，是首棟由市府自建的社宅，月租最便宜6000多元，平均租金是市價的8折，因附近有火車站、大學與公園，生活機能優越，堪稱黃金社宅。

台南市「宜居小東」社宅地處台南車站、台南公園、台南二中與成大校區之間，是台南市至今地段最佳的黃金社宅，興建時就備受矚目。

台南市長黃偉哲（右四）1日宣布「宜居小東」社宅將在11日公開招租。（台南市政府提供／程炳璋台南傳真）

台南市之前在仁德區啟用「宜居仁愛」與在永康區啟用「宜居成功」皆為建商容獎社宅，「宜居小東」為政府首次自建，含地上14層、地下3層的1幢2棟建築，有1至3房的房型，床架、冷氣、廚具與衣櫃等基本家具一應俱全，月租價格在6000多元到2萬7000多元之間，約為市價8折，1樓還有日照中心、幼兒園與店舖，周邊生活機能佳。

台南市都發局1日表示，「宜居小東」11日公開招租，其中4成提供弱勢家庭優先申請，38戶「婚育戶」提供新婚或有學齡前幼兒的家庭入住。其餘申請後採抽籤制。另提供願意「換居」的長輩申請。

「宜居小東」招租以線上申請為主，臨櫃申請窗口包括永華市政中心9樓、都發局新營辦公室、曾文市政願景園區與8處區公所駐點。設籍台南市或在台南市就業、就學的民眾，無自有住宅，每人月收入5萬4000元以下皆可申請。

台南市長黃偉哲表示，「宜居小東」招租後，下一個落成啟用的是中央興建的「新市安居」，地處南科附近，同樣具有抑制房價功能，今年可稱為台南市的社宅年。

