婚育社宅占20% 0票反對

立法院會三十日處理住宅法部分條文修正草案並進行投票表決，國民黨團總召傅崐萁（前左五）、民眾黨團總召黃國昌（前右五）與藍白立委於議場內拉布條合影，呼籲推動居住正義。(中央社)

記者陳建興∕台北報導

立法院會三十日三讀修正通過住宅法部分條文，明定社會住宅應提供百分之二十的婚育宅、建置社宅申請登記平台，且應定期公布租賃住宅市場每坪租金等。由於全案表決時朝野立委沒有異議，讓立法院長韓國瑜也驚呼反對零票！

立法院會三讀通過的住宅法部分條文修正草案，重點包含一，增訂社宅應提供至少百分之二十，出租給新婚兩年內或育有未成年子女的婚育家庭。二，內政部應建置全國統一的社宅申請登記平台。三，促進租賃住宅市場資訊透明，主管機關應定期蒐集、分析、公布住宅資訊，其中租賃住宅市場依其形態及屋齡區分「每坪」租金價格資訊。四，明定興辦社宅各年度計畫物件總量中，包租代管以達百分之五十為原則等。

國民黨團表示，在黨籍委員積極努力推動下，展現強力修法意志，成功將婚育優先與租賃透明入法，為搶救少子化及爭取青年育兒家庭實質居住正義。民眾黨立委麥玉珍則說，在任期最後一天最想完成、也最用力推動的成果之一。能在這一站把制度補好，心裡只有感謝；但她也提醒，法律過關，不等於居住正義已經到位。