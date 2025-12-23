婚訊藏很深！國民女神無預警宣布嫁小5歲男星 情定關鍵原因曝

娛樂中心／蔡佩伶報導

日本「國民女神」波瑠現年34歲，最初以模特兒身分出道的她，轉戰戲劇圈後表現亮眼，沒想到今（23日）爆出結婚的喜訊，傳出嫁給小5歲的男演員高杉真宙，且兩人已於上個月低調舉辦婚宴。

今（23日）波瑠跟高杉真宙分別在IG中分享婚紗照以及結婚聲明，證實這項喜訊，提到兩人經過這段時間的相處後，逐漸熟悉彼此，因此決定攜手共度未來，好消息曝光也吸引眾粉絲留言恭賀。

波瑠嫁給小5歲的高杉真宙。（圖／翻攝自IG）

根據日媒《Sponichi Annex》報導，波瑠跟高杉真宙兩人緣分始於日劇拍攝，不過真正拉近彼此距離的關鍵是打遊戲的共同興趣，據悉兩人秘密交往2年，如今終於修成正果，而婚宴僅邀請親友參加，似乎是想讓在病榻前的波瑠母親也能一同參加。

波瑠跟高杉真宙分別發出結婚聲明。（圖／翻攝自波瑠IG）

