婚變協商引黑料／范姜彥豐聞黑料嘔吐 「好了啦」回應德州撲克輸贏破萬疑雲

范姜彥豐對於被爆「出入德州撲克賽場，每場輸贏動輒新台幣2、3萬元」作出回應。（翻攝網路）

本刊14日報導范姜彥豐疑遭黑，說他頻繁出入德州撲克賽場，每場輸贏動輒新台幣2、3萬元，對此他發文用了個嘔吐的表情符號，並寫「又來？好了啦」簡短回應。

再回到去年平安夜那天，范姜彥豐與粿粿現身士林地方法院家事法庭進行調解。後來今年元旦他發文自認這些年太過單純，「感謝這段時間所有的鼓勵和安慰，即使只是路過的一句加油，都帶給了我內心很大的溫暖。」

更加看清人性與現實的范姜彥豐，明白很多事情不是努力就能換來的；回顧本刊報導，有黑料指范姜彥豐其實是德州撲克的愛好者，據稱有讀者在賽場看到他並且與其對打，場上的氣氛緊繃，每次賽局的輸贏金額大約落在台幣一萬元起跳，最高甚至有人玩到五萬元左右。

至於范姜彥豐的友人對於他出入德州撲克賽場的消息，撇清「這也太搞笑，根本沒有。」如今本人再撇，下面也有得到粉絲紛紛力挺。

