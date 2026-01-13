婚變協商引黑料／范姜彥豐遭爆婚變前「頻上牌桌」 德撲玩家：輸贏上萬起跳

范姜彥豐爆出老婆粿粿外遇王子後，獲得輿論普遍同情，如今卻有他出入德州撲克賽場的消息流出。（翻攝自范姜彥豐IG）

范姜彥豐和外遇王子（邱勝翊）的粿粿、最後為錢鬧到不可開交的婚姻風暴，在經過幾個月的沉寂後，已經進入私下協商階段，但風平浪靜的表面下卻是暗潮洶湧。本刊接獲爆料，指出范姜彥豐頻繁出入德州撲克賽場，每場輸贏動輒新台幣2、3萬元，雖然德州撲克已成為合法的競技運動，不過此時突然流傳范姜彥豐私下嗜好的黑料，也讓這場離婚大戲更顯得詭譎多變。

范姜彥豐近日發文說道：「最近狀況比較難受⋯你們懂的。」由於他剛和粿粿在士林地方法院家事法庭調解；就在這敏感的法律攻防時刻，本刊卻接獲了一則看似對范姜彥豐形象不利的爆料。

這則爆料指出范姜彥豐其實是德州撲克的愛好者，據稱，有讀者在賽場看到范姜彥豐並且與其對打，當時粿粿外遇的事件並未炸開，讀者回憶當時情景：「其實那時候不太認識范姜彥豐，但他真的太高了，印象深刻。」

畢竟范姜彥豐擁有186公分的模特兒挺拔身材，坐在牌桌前幾乎是鶴立雞群，讓人很難不注意到這位帥氣的玩家。根據該讀者的記憶，當時場上的氣氛相當緊繃，每次賽局的輸贏金額大約新台幣1萬元起跳，最高甚至有人玩到5萬元左右。雖然對於日進斗金的公眾人物或資深玩家而言，這或許僅是一天的零用錢，但對普通家庭來說，這已是不小的數目。

就范姜彥豐出入德州撲克賽場的消息，本刊向他的友人查證，卻獲得「這也太搞笑，根本沒有。」的回應。友人忿忿不平地向本刊表達個人心情：「就算（范姜彥豐）會打德州撲克，那（粿粿）就可以外遇嗎？」於是這也牽扯出范姜彥豐和粿粿間的金錢糾葛。

