婚變協商引黑料2／阿滴、嚴爵都愛玩 德撲依遊戲設計恐觸犯賭博罪

網紅阿滴（箭頭處）、藝人陳零九（右二）被爆打德州撲克，但他們解釋只是消遣，並未涉及賭博。（翻攝自臉書）

提到德州撲克，多會有賭博的印象，但其實在專業單位多年的努力下，經過機關認可的協會錦標賽是合法運動，比如網紅阿滴、藝人嚴爵，都是知名的玩家，但其中也涉及灰色地帶。

脩誠法律事務所律師何宗翰認為，德州撲克在全球範圍內已逐漸脫離純粹賭博的標籤，而被視為與圍棋、橋牌類似的「心智競技」。113年3月世界級賽事亞洲撲克巡迴賽也將臺北做為一個巡迴賽站點。

歌手嚴爵是知名的德州撲克愛好者，甚至曾組隊出國比賽。（翻攝自嚴爵臉書）

但還是有觸法的可能：「一旦比賽涉及現金直接買入、籌碼可即時兌換現金或單局勝負直接決定金額，就可能被認定為賭博，部分實務見解也取較嚴苛之標準，認為行為只要一部分靠偶然要素決定勝敗，就可能當賭博行為。」

藝人韓亞諾曾在豪宅打德州撲克，因涉及賭博而遭警方當場逮捕。（翻攝自韓亞諾IG）

過去並非沒有前車之鑑，去年警方就大動作破獲新北中和一處豪宅內的德州撲克賭局，賭客名單中赫然出現藝人韓亞諾，當場遭到逮捕送辦。警方現場查扣了抽頭金新台幣72萬元、賭資74萬元及大批賭具，可見並不是打著德州撲克運動的名義，就能鑽過法律漏洞。

就法律專家解析，德州撲克在正規錦標賽是合法競技，但遊戲設計形式還是有觸犯賭博罪可能。（翻攝自法律得來訴官網）

