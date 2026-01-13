婚變協商引黑料3／傳粿粿離婚「願替王子分期賠款」 不留情面更激怒范姜

粿粿（左）和王子（右）偷情，甚至明目張膽地穿情侶裝曬恩愛。（翻攝自王子IG）

從范姜彥豐私下嗜好的黑料傳出，到與粿粿間的金錢爭論，及王子從朋友變「小王」，這三人間夾雜著複雜的情愛糾葛，尤其還有粿粿要幫王子付賠償金的消息傳出。

早前才有消息曝光，范姜彥豐因粿粿外遇而求償1,600萬元，之後折衷為800萬元，同時，范姜彥豐也向介入婚姻的「小王」王子求償。但王子因財務狀況吃緊，提出分期付款的要求。

粿粿的離婚聲明中，對於范姜彥豐提出的賠償金無法負荷，金錢成為離婚最大的癥結。（翻攝自粿粿IG）

據本刊接獲的線報，粿粿與范姜談判，從撫養權、房貸到贍養費等一一釐清之餘，還條列式一條規則，就是范姜在簽下離婚協議後，不要再出面死咬王子，看得出粿粿力挽狂瀾，「護王子心切」。

驚奇的是，有一說粿粿竟還提出要幫王子付賠償金的想法，這種疼惜情夫的做法，更加激怒了范姜彥豐，造成如今這支離破碎的婚姻，連最後的體面都撐不起來的結局。

