婚變協商落幕？粿粿傳付百萬贍養費 特別要求范姜「別再咬王子」

（娛樂中心／綜合報導）粿粿與王子邱勝翊捲入婚外情風波後，事件延燒逾一個月。根據《鏡週刊》報導指出，粿粿與丈夫范姜彥豐已在協商後達成離婚共識，包含一筆「百萬元等級」的贍養費，金額被指為范姜能接受、粿粿也負擔得起。消息人士透露，粿粿最重視的協議條件之一，是要求范姜在簽署後不得再公開指控王子，形同「封口條款」。雙方對協議內容均未公開證實。

圖／據傳粿粿與范姜彥豐已達成離婚共識，其中一條特別的協議就是「范姜不再繼續咬王子」。（資料照）

整起婚變於10月底引爆。范姜彥豐當時公開指控妻子粿粿與王子「互動超越朋友界線」，使他身心受創。王子隨後發文承認「確實超越朋友應有界線」，並對家人與各界致歉。粿粿則上傳17分鐘影片反擊，強調離婚與第三者無關，並指范姜提出高達1600萬元的離婚條件，雙方說法互相矛盾，使事件迅速成為社群熱議焦點。

圖／10月底范姜彥豐公開指控妻子粿粿與王子「互動超越朋友界線」，使他身心受創。（資料照）

經過數週協商，兩人在撫養權、房貸負擔及贍養費等項目上逐一討論。消息指出，粿粿婚後部分收入以現金方式結算，並存入家人名義的公司帳戶，使她在財務談判上握有一定主導性。若案件走法律途徑，范姜可取得的分配恐有限，因此雙方最終選擇以協商方式落幕。

值得注意的是，此次協議中傳出的「不得再咬王子」條款，引發外界討論。部分媒體推測此舉意在阻止事件持續發酵，避免王子再度被捲入爭議，看得出粿粿力挽狂瀾，「護王子心切」。

