婚變後上闆妹直播惹議！陶晶瑩直言：范姜彥豐「形象重傷」

（記者張芸瑄／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒，范姜彥豐近日與網紅「天后闆妹」合體開直播，期間手中拿著名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，笑著表示「好喝耶！」。該舉動被外界解讀為諷刺婚變事件主角「王子」邱勝翊與前妻粿粿，畫面曝光後引發網友熱烈討論。

陶晶瑩在節目《陶口秀》上針對此事表達看法，她指出：「婚姻的事本來就應該留在私領域，不應該拿來消費，更不能變成節目效果。」她強調，藝人若以輕鬆態度處理爭議，容易被外界認為是在「炒作傷痛」，形象上會大打折扣，「那一笑，真的讓人覺得有點不OK。」

圖／藝人范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒。（翻攝 范姜彥豐IG）

不過陶晶瑩也語帶保留，認為范姜彥豐或許是在直播中臨時被Cue，才順勢接話，「藝人常常會陷入兩難，太冷靜會被說沒情緒、太配合又會被說在炒作，這也是公眾人物最辛苦的地方。」

她進一步分析兩人面對爭議的處理方式差異。陶晶瑩指出，王子選擇保持沉默、低調處理，以避免再次引爆輿論；相較之下，范姜彥豐則以直播與公開發言持續主動掌握話語權。她認為，這樣的策略雖然能維持曝光度，但若情緒過多、語氣過強，往往會產生反效果。

陶晶瑩表示，在社群媒體時代，「沉默已不再是危機處理的唯一手段」，但如何拿捏發聲的時機與態度，才是真正考驗一個藝人智慧的關鍵，「誠懇永遠比表演更有力量。」

此事件也引發網友兩極反應，有人批評范姜彥豐「用傷痛賣笑太超過」，也有人認為「他只是想用幽默面對風波」。不論外界如何評價，陶晶瑩強調，公眾人物若想重新站穩腳步，最重要的還是「讓觀眾感受到真誠與反省」，才能真正止息風波。

