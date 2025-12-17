婚變後暴瘦11公斤！范姜彥豐首曬近照「肉回來一半囉」 6字揭生活轉折

范姜彥豐婚變後積極健身，體重已逐步回升。（圖／翻攝自IG @zack_fanchiang）

藝人范姜彥豐於10月底公開指控前妻粿粿與藝人邱勝翊（王子）婚內發展不當關係，引發社會關注。王子事後坦承與粿粿「超越朋友界線」，其所屬喜鵲娛樂也宣布暫停所有演藝工作。事件爆發後，范姜彥豐身心受到嚴重打擊，日前更透露，自己一度因情緒影響體重驟降，自76公斤暴瘦至65公斤，短時間內減少11公斤。

在經歷一段沉寂後，范姜彥豐近日透過社群平台更新個人動態，除釋出日常照片外，也分享身體狀況與生活節奏。他曬出健身房鍛鍊畫面、與犬隻互動合照，並以簡短語句「工作、運動、寫歌、踏實」總結目前步調。他更幽默寫道：「嗨，肉肉好久不見，回來一半囉，好像可以維持就好？」透露體重已逐漸回穩，情緒與生活亦回到相對平衡狀態。

范姜彥豐並未在貼文中提及婚變相關細節，而是以積極面對生活的語調表示，自己已考取自由潛水入門A1證照，貼文中寫道：「期許自己對於未知，能不忘熱忱和初心——自律和善良都是一種選擇——true to myself，拾起碎片，面對現實，努力修補，然後把肉長回來。」展現出透過自我修復重新整頓的態度。

回顧事件初期，范姜彥豐曾在社群上痛批前妻與王子「道德淪喪」，並直言這段三年婚姻因第三者介入走向破裂，激起外界熱議。然而，隨著時間推移，他逐漸淡出相關言論，改以健身、創作與投入工作回應外界關注，顯示其生活重心正從情感創傷中移轉，並試圖回歸個人節奏與演藝工作。

外界普遍認為，范姜彥豐透過簡潔貼文與正面態度，釋出從低潮中自我調整的訊號，表現出理性回應與逐步復出的姿態，也讓支持者看見其努力修復後的轉變。

