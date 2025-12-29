婚變江宏傑曾傳和婆家不合 福原愛曝婚後關係破裂：當時不成熟

福原愛（左）罕見提及提過往和江宏傑（右）的婚內問題。（資料照，翻攝福原愛、江宏傑臉書粉專）

37歲前日本桌球國手福原愛，近日接受日媒專訪，透露已和當初出軌對象「橫濱男」再婚，且受訪時還挺著孕肚證實懷上第三胎，今（29日）最新報導指出，面對過去曾有日媒將離婚導火線指向江宏傑家人，福原愛坦言當時是自己不成熟，覺得溝通有困難就索性放棄，還說和江宏傑其實一結婚就關係破裂了。

福原愛和我國前桌球國手江宏傑先前鬧婚變時，就有日本媒體報導指出，和男方家人不合是離婚原因之一，對此，福原愛在今（29日）刊出的《女性SEVEN》專訪中透露，現在回想起來，當時是自己還不成熟，「當時覺得溝通困難，常沒能好好傳遞自己的想法給對方，也就這樣放棄了」，福原愛自認，結婚初期太想在對方家人前表現，但卻在彼此間無法商量下，「夫妻關係在婚後就馬上破裂」。

福原愛接著表示，當時常哭著去工作，並以「再努力一下、加油吧」自我安慰，朋友看到她的狀態還以「忍耐中毒」形容，也因此她才認知到，忍耐沒辦法解決問題，福原愛自認，當時應該更努力向前夫及其家人好好表達想法與心意，她直言「是那時的我欠缺待人處世的能力」。

每一段經歷都是學習，福原愛也藉此領悟到，適時表達想法是相當重要的事，她也講起和現任丈夫的相處，表示兩人都能坦率交談，以及日常的互相傾聽、互動等；另外，她也在專訪中透露，今年夏天泡溫泉時，當時聞到硫磺味，卻反常感到一陣噁心，當時才意識到自己可能懷孕，驗孕後和先生都相當驚喜。





