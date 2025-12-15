婚變滿血復出／掰了「不倫戀」桌球女神 男星轉型有成入圍金鐘獎

福原愛因婚內出軌離婚，形象崩塌，日本工作受阻，反觀江宏傑轉型當藝人有成，今年還入圍金鐘獎。（福原愛/江宏傑FB）

陳曉、陳妍希今年初結束8年婚姻，年末雙方不約而同推出新劇，過去常遭酸民言語霸凌「配不上陳曉」，且播劇成績始終不如前夫的陳妍希，這次以狗血姐弟戀戲碼正面PK陳曉的清裝經商劇，不但話題度大勝，收視也沒被壓下，事業在離婚後「滿血復活」；其他娛圈銀色夫妻，同樣不乏事業「此消彼漲」的案例。

有「雙陳」自然有「雙宋」，宋仲基、宋慧喬這對韓國娛樂圈的男神、女神，因韓劇《太陽的後裔》結緣，於 2017年10月31日宣布結婚，然而這樁堪稱韓娛「最童話故事的婚姻」，不到2年就頗不體面地結束， 宋仲基因未告知對方就單方面宣布離婚，讓他形象大壞，直到2022年才因《財閥家的小兒子》聲勢反彈；宋慧喬則憑《黑暗榮耀》再創事業高峰。

廣告 廣告

「雙宋」婚姻如同一個走味的童話故事，女方離婚後聲勢再攀高峰，男方再婚且成二寶爸，然而討厭他的人更多了。（宋慧喬IG）

福原愛當年不管在是世界球壇地位、奧運成績、名氣地位、身家財產都遠勝江宏傑，還被日本球壇形容為「格差婚」；2人在台灣也以夫妻姿態合體拍了不少廣告，江宏傑的人氣與知名度順利被帶起來。但福原愛因爆不倫戀離婚，台灣代言丟光，日本的工作也有影響，反觀江宏傑改闖演藝圈，工作不斷，甚至入圍金鐘獎。

張柏芝離婚後一度遭娛樂圈封殺無戲可拍，《浪姐》翻紅後，上綜藝與直播、商務成收入主要來源，謝霆鋒長時間投入做美食節目。（翻攝微博）

謝霆鋒、張柏芝是香港少有的金像獎影帝后夫妻，事業勢均力敵；2011年雙方離婚後，張柏芝成了單親媽媽，撫養2個兒子，被爆出因工作態度欠佳，傳2015年遭封殺，近年靠上綜藝與直播翻身；謝霆鋒主力製作美食節目，沉迷烹飪並與王菲談戀愛，這幾年才恢復拍戲、開演唱會等正職演出。

更多鏡週刊報導

婚變滿血復出／獨家！新作對打人氣爆棚 陳妍希搭小19歲嫩弟逆襲陳曉

拍MV定情／獨家！護愛止損小三風暴 魏如萱重剪MV冰封定情證據

拍MV定情／拍MV結緣新戲定情 女星閃婚前男團偶像升格新手媽