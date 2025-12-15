婚變滿血復出／獨家！新作對打人氣爆棚 陳妍希搭小19歲嫩弟逆襲陳曉

陳妍希離婚後沒有因此抑鬱不振，反而愈見凍齡亮麗，跟鮮肉演姐弟戀也不違和。

陳曉和陳妍希今年2月離婚，結束了8年婚姻。巧合的是，這對離婚夫妻近期有新戲上檔對打。42歲的陳妍希搭檔23歲鮮肉男星周柯宇，主演《狙擊蝴蝶》，聲勢高漲，網上討論度遠超過前夫陳曉的《大生意人》，讓陳妍希擺脫因婚變帶來的創傷和罵名，可以說是滿血復活。

陳妍希與陳曉自2016年結婚後，除了育有可愛的兒子，這段婚姻並沒有替她帶來多大的優勢，尤其她長期遭受網路酸民謾罵抹黑，形象處於挨打地位；過去她在戲劇上的成績，也難以與前夫陳曉看齊。

瘋狂激吻 親出討論度

《狙擊蝴蝶》中，陳妍希（右）搭檔小她19歲的周柯宇（左），但2人外型還是匹配，更有不少超勾人的虎狼之吻。（翻攝自《狙擊蝴蝶》微博）

然而，情況出現了轉變。近日兩人幾乎同時段開播新劇，陳曉的晚清經商劇《大生意人》，講述遭流放的讀書人逆風翻盤、成為商界巨擘的故事。這本是陳曉的拿手好戲，也令人聯想到他與孫儷合作的《那年花開月正圓》。

「雙陳」新作正面對打，陳妍希的《狙擊蝴蝶》播映6天熱度已超越陳曉的《大生意人》。（翻攝自《狙擊蝴蝶》微博）

但另一邊，陳妍希主演、《想見你》台灣導演黃天仁執導的新劇《狙擊蝴蝶》，卻展現了驚人的爆發力。她飾演失婚熟女策展人，與小她19歲的「受資助學生」周柯宇大談「養成系姐弟戀」。該劇拋出「馴狗姐弟戀」「正面PK前夫」「失婚獨立清醒女主」3大爆點，成功引發話題。劇中親密戲碼大膽，僅播出5集就上演了兩場「虎狼吻戲」，包括51秒沙發長吻、衣櫃吻、試衣間吻等，被網友封為「姐弟戀吻戲天花板」。

過往陳妍希常因與陳曉的婚變傳聞遭網友霸凌，如今風向逆轉。（翻攝自微博）

因此，《狙擊蝴蝶》的收視與網路熱度持續攀升，引起大規模熱議。許多網友對劇中名場面進行二次創作，例如陳妍希抬手示意、周柯宇秒俯身靠近讓她輕撓下巴的一幕，就被網友二創為「人類馴化修勾（小狗）實錄」動圖，成功屠榜熱搜。

人氣看漲 甩換角傳聞

陳曉的《大生意人》原被視為「劇王」，講述晚清文人經商逆襲成功的故事。（翻攝自《大生意人》微博）

反觀陳曉被視為年末「劇王」的《大生意人》，雖然開局亮眼，寫下電視台最快收視破3佳績，強勢拿下全中國大陸收視率第一，但後繼乏力，收視率不復最初數字，電視台全年劇集排名也擠不進前五。目前《大生意人》的串流播放熱度已落後於還在上漲的《狙擊蝴蝶》。這場離婚夫妻的PK大戰中，曾被陳曉粉絲猛烈攻擊的陳妍希，總算扳回一城，成功力壓前夫。

這些年來，陳妍希在中國大陸演藝圈建立起豐沛人脈，包括楊丞琳、陳喬恩、林心如等都是多年閨密。儘管陳妍希曾傳出在台灣工作水土不服遭換角，如今證明即使沒有陳曉的光環，她依舊在對岸發展得很穩固，證明了她在演藝圈的獨立價值。

陳曉（左）與陳妍希（右）因《神鵰俠侶》結緣，2016年舉辦浪漫婚禮。 （翻攝自陳妍希臉書）

