婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦

娛樂中心／綜合報導

范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。

范姜彥豐與粿粿過去經常一起上節目分享夫妻日常。（圖／翻攝自緯來綜合台YouTube）

范姜彥豐在節目《女王大人》分享，他和粿粿經常和朋友一起玩桌遊，某次他剛好是在場第一次玩該款桌遊的人，因此被在場男性挑釁「你不行啦」、「你一定不會玩啦」，起初范姜彥豐覺得只是朋友間的玩笑話，並無太過在意，沒想到等他逐漸上手後，現場仍有人持續嘲笑，而粿粿非但沒制止，還跟著該名友人起鬨，讓范姜彥豐在節目上控訴：「老婆居然跟大家一起看扁我。」

范姜彥豐表示，他當天回家後向粿粿抱怨「妳不覺得誰誰誰一直這樣開玩笑，到後來也都不好笑，不覺得他這樣不太禮貌、不太OK嗎？」未料粿粿卻回應：「那你下次不要玩就好啦」，讓范姜彥豐感到傻眼並決定放棄溝通。

范姜彥豐控訴粿粿跟朋友看扁他。（圖／翻攝自緯來綜合台YouTube）

對此，粿粿解釋：「因為我們就最親的人，所以我就覺得，自娛娛人，別人就不會再去開他的玩笑。」隨後再次於節目上補刀「你的確沒有玩好嘛」，讓范姜彥豐再度傻眼。隨著兩人婚變風波持續延燒，該節目片段被網友轉發至Threads討論，甚至有人猜測，范姜彥豐當時提到的那位男性友人可能就是王子。

粿粿節目上補刀，范姜彥豐臉綠。（圖／翻攝自緯來綜合台YouTube）

