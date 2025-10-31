婚變要讓全世界知道！阿Ken「昔神預言粿粿范姜彥豐」被挖 網全嚇傻

娛樂中心／綜合報導

粿粿、范姜彥豐上過阿Ken節目。（圖／翻攝自《同學來了》Youtube）

棒棒堂王子被指控為粿粿與范姜彥豐婚姻中的「小王」，事後聲明是在粿粿協商協婚過程中過度關心而越過朋友應有的界線，震驚演藝圈，風波持續延燒。如今網友翻出粿粿跟范姜彥豐先前曾上阿Ken、跟安心亞節目，當時阿Ken提及「真的受不了了，也許這個婚離不了，但沒關係我至少讓你知道，不只讓你知道，我讓全世界都知道，這樣心情或許會好點。」其他網友看到紛紛留言阿Ken根本是預言家，難怪會說自己無法結婚。

阿Ken當時對婚姻表態，被網友認為根本預言家。（圖／翻攝自《同學來了》Youtube）

粿粿跟范姜彥豐先前恩愛時，常受邀上各大節目，沒想到爆出婚變，粿粿更被控訴偷吃王子，許多節目片段也紛紛挖出她跟范姜畫面。其中阿Ken在兩人面前講的這番話，如今看下來被網友認為根本就是神預言，「大家早知道了？」、「高材生果然看得透徹」、「阿Ken眼神提醒很明顯。」

加上47歲的阿Ken過去多次被媒體與安心亞「湊對」，兩人卻始終口徑一致，強調只是好友關係。近來阿Ken在節目《11點熱吵店》中，敞開心房談及自己的戀愛觀與婚姻態度，坦言至今仍未步入婚姻，主因是「害怕甜蜜期過後，女生真面目跑出來，會讓我很幻滅。」對照現在粿粿、范姜彥豐爆出婚變，也讓網友忍不住笑稱難怪阿Ken不結婚。

