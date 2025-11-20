婚變謠言未平又迎噩耗！羅晉父親驟逝享壽70歲

羅晉和父親羅順希。（圖／翻攝自微博）

大陸娛樂圈近日因一則「中年銀色夫妻已離婚」的匿名爆料掀起軒然大波。由於爆料內容含糊、未給出任何線索，不少網友開始對號入座，點名2018年結婚、形象一向甜蜜的唐嫣與羅晉，兩人無端被捲入離婚傳聞。就在相關揣測越吵越烈之際，20日晚間羅晉經紀人卻在朋友圈發布訃告，證實羅晉的父親羅順希先生已於11月19日在北京安然離世，享壽70歲，令不少網友瞬間沉默。

根據羅晉經紀人公開的訃告，羅晉父親告別式將於11月23日上午9時在北京八寶山殯儀館舉行，參加者需著深色服裝並提前到場。由於羅晉及家人此刻全力處理治喪事宜，因此由經紀人代為向外界公布消息。據悉，羅晉近一年沒接拍新戲，主要留在北京陪伴病重父親，並兼顧劇團相關工作。過去羅晉曾多次提到父親嚴格卻深沉的教育方式帶給他的幫助，父子倆感情深厚。

廣告 廣告

在家中遭逢至親離世的此刻，羅晉卻仍得面對網路上延燒不止的離婚謠言。先前一則「特別甜的中年夫妻其實已離婚」的匿名爆料因沒有指出任何線索，反而引發大規模猜測，導致唐嫣與羅晉被無辜牽扯、甚至衝上熱搜。如今訃告曝光後，不少網友開始反省，直呼此時此刻仍在散播八卦實在太殘忍。

羅晉和妻子唐嫣。（圖／翻攝自羅晉 微博）

網友紛紛留言：「那些還在質疑人家婚變的你們還有良知嗎？希望他能夠處理好家中事務，走出悲傷」、「感覺最近什麼事都衝著羅晉來」、「真的不要逼人在這個時候回應啊」、「這個社會大部分人還是喜歡在別人的傷口上撒鹽」。也有人呼籲外界給予更多尊重與空間，並指出這對夫妻一向低調，不願讓私生活成為輿論焦點。

更多中時新聞網報導

伊莎貝雨蓓難忘和侯孝賢K歌

趙妮綺挺身護同學 反遭校園霸凌

NBA》老詹復出繳雙十 堅持不打洛杉磯奧運